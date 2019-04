Magnussen forsvarer 'pikspillerne': - Jeg ville ikke være et røvhul

Afslutningen på kvalifikationen til Kinas Grand Prix blev noget rod, hvor hverken Red Bull- eller Haas-kørerne nåede at få startet deres sidste og afgørende forsøg.

Etiketten blandt kørerne foreskriver, at man holder den indbyrdes rækkefølge i de sidste sving af udomgangen, så alle får en fair chance for at køre en omgang i ren luft med de tre-fire sekunder til nærmeste rival, som det kræver.

Max Verstappen levede op til de uskrevne regler.

Kevin Magnussen ligeså.

Men både Ferraris Sebastian Vettel og begge Renault-kørere så stort på dem, da det snerpede til, og mange kom i tidsproblemer. De overhalede hollænderen, som ganske forståeligt spyede eder over radioen, fordi han ikke fik chancen for at køre med om den tredjeplads, der var inden for rækkevidde:

- Helt ærligt, de er sådan nogle fucking pikspillere. Alle kører på række, og de fucker det op.

Da tiden var ved at rinde ud, så Kevin Magnussen ingen grund til at spolere både sin egen og andres kvalifikation ved at forsøge en række overhalinger for at komme frem i køen. Foto: James Moy/Ritzau Scanpix

Alligevel forsvarer Kevin Magnussen kørslen fra Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo og Nico Hülkenberg.

- I sidste ende. Hvis de nåede at få kørt en omgang, gjorde de det rigtige, konstaterer danskeren tørt på sit efterfølgende pressemøde ifølge Autosport.

Han undlod at køre race gennem rivalerne til allersidst, fordi ingen havde fået noget ud af det.

- Jeg ville ikke være et røvhul, joker han.

- I ved, hvad jeg mener. Vi kører race. Jeg undlod ikke at angribe, fordi jeg er en gentleman. Men fordi mine chancer for at komme forbi, ville være ret små. For de andre har ikke lyst til at lukke nogen forbi, og det bliver bare noget rod.

- Jeg ser ingen pointe i at tage røven på nogen. Jeg prøver at køre en god kvalifikation for mig selv og ville aldrig ødelægge det for andre bare for sjov skyld, siger han.

Hvilket var præcist, hvad Fernando Alonso gjorde på Monza i fjor. Spanieren blev sur over, at Kevin Magnussen overhalede ham på næstsidste langside. I stedet for at skabe hul valgte McLaren-køreren at slipstreame på start-mål-langsiden og forsøge en overhaling. Det resulterede i sammenstød og en misset Q3 for danskeren. Om han så havde haft ti forsøg alene på banen, ville Alonso aldrig have nået top ti.

Mercedes startede kædereaktionen denne gang, som kun blev værre af, at Valtteri Bottas fik besked fra pitvæggen om at lukke af bagtil, så ingen kunne komme forbi.

Haas prøvede at komme ud lige efter sølvpilene, men danskerens chefmekaniker Toby Brown måtte pænt holde klør fem op for at undgå sammenstød i pitlane, som rivalerne trillede ud på samme tid.

Fire tusindedele var Daniel Ricciardo hurtigere end Nico Hülkenberg i Shanghai. Renaulterne holder ved siden af hinanden i fjerde startrække. Det var første gang i år, at de nåede Q3. Foto: Wang Zhao/Ritzau Scanpix

Tiden var gået, sekunder Magnussen efter rundede det sidste sving.

- Måske havde vi ikke helt justeret urene til kinesisk tid, bemærkede teamkammeraten Romain Grosjean.

Ingen forskel for Haas: Satset værd

Teamchef Günther Steiner glædede sig over, at begge racere var i Q3 for tredje løb i træk. Ellers tog han optrinnet med ro. For reelt gjorde den manglende omgang ikke den store forskel. Renault var favoritter til at score fjerde startrække uanset hvad.

- Vi nåede det ikke, men hvis du ikke tager risici; altså vi ville intet have vundet ved at køre ud først. Så havde vi også sluttet nier og tier. Med vores garageposition (i pitlane) var vi de sidste til at komme ud i rækken, siger teamchefen.

- I sidste ende er det ikke fantastisk, men det er heller ikke verdens undergang, fastslår Steiner.

For Haas er det helt store spørgsmålstegn til søndag farten i løbstrim, så scenariet fra Bahrain ikke gentager sig. Her var Kevin Magnussen hurtig på en enkelt omgang lørdag - og stod så stille efter to-tre omgange i selve racet.

Ifølge den officielle F1-analyse var Haas femtehurtigst fredag med fuld tank. Så selvsikre er teamet ikke selv; de har stadig udfordringer med at holde dækkene inden for det optimale temperaturvindue. Samme analyse har Toro Rosso som næsthurtigste team foran Red Bull og Ferrari - ergo er tallene næppe vandtætte.

Sidste år udnyttede Kevin Magnussen sit frie dækvalg på 11. pladsen til at overhale sin teamkammerat og score et enkelt point. De vil komme under pres fra resten af midterfeltet, som har flere strategier at vælge imellem.

Dækstrategier ifølge Pirelli Hurtigst - et pitstop: Soft (18 omgange), hard (38 omgange) Næsthurtigst - et pistop: Medium (19 omgange), hard (37 omgange) Klart langsommere - to pitstop: Soft (15 omgange), soft (15 omgange), hard (26 omgange)

Kinas Grand Prix køres fra klokken 8.10 dansk tid - følg med live på ekstrabladet.dk

