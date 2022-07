Magnussen håber på regn i Østrig

For mange Formel 1-kørere kan regn føles som en forbandelse, fordi det våde underlag gør banen glattere, sværere at køre på og øger risikoen for uheld.

Sådan forholder det sig ikke for Team Haas Formel 1-kørere, Kevin Magnussen og Mick Schumacher. De håber tværtimod, at skyerne åbner sig, når de fredag til søndag kører med i det østrigske grandprix.

Foto: Jan Sommer

Det fortæller de i en pressemeddelelse fra Haas-holdet.

- Det virker, som om vi har en god bil, når banen er våd. Den er tilsyneladende mere konkurrencedygtig på en våd bane, så naturligvis håber jeg, at der er vådt hele tiden, siger Kevin Magnussen.

Haas har haft gode resultater på vådt underlag i indeværende sæson. Det gjorde sig især gældende under kvalifikationen i det canadiske grandprix, hvor Kevin Magnussen og Mick Schumacher blev henholdsvis nummer fem og seks.

Mick Schumacher og Kevin Magnussen hev begge point hjem for Team Haas, da de i weekenden kørte ræs på Silverstone-banen. Fredag til søndag skal de forsøge at gøre kunsten efter til det østrigske grandprix. Foto: Andrew Boyers/Reuters

Området omkring Red Bull Ring, hvor det østrigske grandprix bliver afholdt, har ry for at have hyppigt skiftende vejrforhold.

Mick Schumacher håber, at det vil tilgodese holdet.

- Jeg vil have regn! I år med den her bil er det en klar hjælp, så det hjælper uden tvivl på motivationen, når det regner.

- Hvis man i forvejen ser på regn som noget positivt, kan det gøre en stor forskel mod andre, der ikke bryder sig om regn. Det er et spørgsmål om mindset, siger han.

Haas havde et glimrende grandprix på Silverstone-banen i weekenden, hvor begge kørere hentede point for første gang i sæsonen.

Kevin Magnussen endte som nummer ti, mens Mick Schumacher tog sine første point i Haas-bilen på ottendepladsen.

Lørdag og søndag får de mulighed for at hente flere point i det østrigske grandprix.

Lørdag er der sprintløb, mens selve grandprixet køres søndag.

