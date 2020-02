Magnussen indrømmer: - Det er lidt en joke

En ny sæson står for døren for Kevin Magnussen og hans hold, Haas, men alligevel er den 27-årige racerkører nølende med at klistre for mange adjektiver til den nye bil:

- Den ser lækker ud, men det er ikke ensbetydende med, at den er hurtig, fortæller Kevin Magnussen, da han møder pressen i Cirkusbygningen i København.

Ikke desto mindre var Kevin Magnussen klarere i mælet om pressens formaninger om, at der skulle være dårlig stemning på Haas-teamet:

- Vi (Haas. red) har været for åbenmundede i radioen, fordi det bliver jo sendt ud i tv, og så samler pressen den op. Og så bliver der stykket en rigtig stor historie op omkring det. Men når vi har slukket bilen og taget hjelmen af, er der altså ikke noget at komme efter, siger Kevin Magnussen.

- Altså vi er ikke venner i privaten i teamet. Vi ses ikke udenfor. Men vi har det faktisk rigtig godt med hinanden. Det er lidt en løbende joke, at vi skulle være uvenner.

- Det handler om at acceptere, at Formel 1 er en holdsport. Måske endda mere end mange andre sportsgrene, da du har så mange på holdet, der har indflydelse på bilen. På et Formel 1-team kan der nærmest sidde op til 500 eller 1000 mennesker, som har direkte noget at gøre med ens performance som racekører, siger han.

Den danske stjerne ser frem til endnu en sæson for Haas. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussen fik point i fire af sæsonens 21 løb og sluttede som nummer 16 sidste år.

Haas præsenterer som det sidste Formel 1-hold sin nye bil 19. februar. Det er samme dag, som årets første test begynder i Barcelona.

Kevin og Jan Magnussen var i Cirkusbygningen i København i forbindelse med et talkshow om motorsport samt far og søn-relationen.

