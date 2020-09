Magnussen overrasket: - Føltes okay

Kevin Magnussen havde svært ved at forstå, hvordan hans tidtagning resulterede i en sidsteplads

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

MUGELLO (Ekstra Bladet): Kevin Magnussen har virket som en slagen mand i hver eneste session til Toscanas Grand Prix, som samtidig fejrer Ferraris 1000. grandprix i Formel 1.

Det blev ikke bedre, da den tællende del af weekenden gik i gang.

For anden gang i denne sæson starter den 27-årige dansker allersidst om søndagen.

Teamkammeraten Romain Grosjean derimod nåede Q2 for tredje gang i år og starter som nummer 15, efter et besøg på vægtbroen kompromitterede hans allersidste forsøg.

Franskmanden har konsekvent været hurtigere end sin danske kollega på Mugello.

Inde fra cockpittet var følelsen imidlertid helt anderledes.

- Jeg er ret overrasket over, hvor jeg endte. Bilen er blevet bedre og bedre, som weekenden er skredet frem, og da jeg kørte omgangen, troede jeg, at det ville være okay, sagde Kevin Magnussen efterfølgende.

- Jeg var lidt uheldig med en Williams, som rørte gruset i sving syv og sendte en masse støv i vejret. Jeg var ikke sikker på, om han var kørt af, så jeg måtte løfte en smule. Det kostede måske en tiendedel. Men generelt føltes det bedre, end det var.

- Det er en sjov bane, men der er ikke særligt sjovt, når man ikke er konkurrencedygtig, siger danskeren, som dig er realistisk i forhold til, hvad der glippede i det ekstremt tætte felt.

- Jeg havde ikke farten til at komme i Q2, selv om det føltes ret godt. Lidt overraskende. Jeg har prøvet at sætte bilen lidt op til løbet givet, at den er hård ved dækkene, så jeg kører med lidt mere downforce, end der er optimalt til tidtagning.

- Men stadig er jeg overrasket over at være allersidst, når det nu føltes okay. Jeg troede, jeg var tættere på top ti, siger Magnussen.

Sidste uges vinder gik fra at være ‘hero til zero’.

Pierre Gasly triumferede på Monza, men blev knockoutet i Q1 og starter kun 16’er med teamkammeraten Daniil Kvyat som 12’er.

Med lidt held blev Charles Leclerc femmer i tidtagningen. Værre ser det ud for teamkammerat Sebastian Vettel nede på 14. pladsen. Foto: Bryn Lennon/Ritzau Scanpix

Ferraris Sebastian Vettel var et andet offer for det ekstremt tætte felt, hvor de 13 langsomste kørere i Q1 lå inden for et halvt sekund af hinanden. Tyskeren nåede med nød og næppe videre, men starter kun italienernes jubilæumsløb som nummer 14.

Teamkammeraten Charles Leclerc derimod imponerende og starter femmer med lidt hjælp fra et gult flag.

Lewis Hamilton starter igen-igen fra poleposition foran teamkammeraten Valtteri Bottas, som dog måtte afbryde sit sidste forsøg, fordi Esteban Ocon kørte af.

Det gule flag for Renaults franskmanden ødelagte det sidste forsøg for en del.

Hamilton var langsommere end Bottas gennem træningerne og i Q1, men slog til, da det gjaldt. Foto: Luca Bruno/Pool/Ritzau Scanpix

Se også: Ti kørere i spil hos Haas

Se også: Dén fyring presser Kevin

I anden startrække holder de to Red Bull.

Fremgang for Alexander Albon, som ‘kun’ var et lille halvt sekund fra den hollandske superstjerne Max Verstappen.

Sergio Pérez kvalificerede sig foran Lance Stroll, men de bytter startposition til søndag, fordi mexicaneren har en gridstraf med sig efter påkørslen af Kimi Räikkönen under træning.

Sebastian Vettel afløser Sergio Pérez hos Racing Point. Jason Watt er IKKE imponeret over den beslutning, læs hvorfor HER.

Truslen mod Kevins F1-fremtid

Med i kulissen: F1's corona-fængsel

Til grin: - Det er jo ikke lilleput-fodbold