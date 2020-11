Magnussen stiktosset efter chok-resultat

Da første runde (Q1) af kvalifikationen til Tyrkiets Grand Prix var overstået, trillede Kevin Magnussen i pit godt gal i skralden.

- Hvordan fanden kan alle forbedre sig, når der er gule flag hele vejen rundt, fnyste danskeren over radioen.

Man forstår hans vrede.

På grund af store mængder vand på den meget glatte Istanbul Park samt mindre crash fra både Romain Grosjean og Nicholas Latifi bød Q1 på to røde flag og varede en time.

Kevin Magnussen lod til at være en af vinderne, da han nåede at få sat syvendebedste tid. Men da kørerne kom ud igen til et enkelt forsøg, forbedrede hovedparten sig hen ved tre sekunder, så danskeren gled helt ned på 16. pladsen.

Hans omgang var præget af gule og dobbelt-gule flag, så ingen forbedringer der.

Stewards valgte at se på alle tiderne sat under gule flag EFTER kvalifikationen, hvilket sikkert skete for at nå at afvikle sessionen før solnedgang, men videre sportsligt er det ikke.

Hvis bare en af de mange kørere forbrød sig mod et gult flag, vil Magnussen være frarøvet chancen for et hæderligt kvalifikationsresultat for en gangs skyld

- De skal gøre det i løbet af sessionen og slette de tider. For nu er jeg ude og åbenbart den eneste, der respekterede reglerne, når der var et dobbelt-gult flag, hvad der var!

- Jeg burde have kørt derude nu. Jeg var P7, banen blev bedre, der var gule flag, så ja, jeg er vred, sagde danskeren efterfølgende.

Sådan ser første række ud søndag. Lance Stroll start foran Max Verstappen. Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix

Han vil have et alvorsord med løbschefen Michael Masi, for reglerne siger, at man skal afbryde sin omgang, når der er dobbeltgule flag i en sektor.

- Hvis det her er normen, kan jeg ikke retfærdiggøre at bakke af. Så vil jeg hellere gå videre og tage en straf bagefter. Det er farligt, siger danskeren.

Romain Grosjean kvalificerede sig som 19’er. Franskmanden var hjælpeløs passager, som han akvaplanede ud i en grusgrav, da satte sit sidste forsøg i gang.

Værste nogensinde

Kevins USA-drøm knust

- Vi skal være her om 20 år

Potentialet i dette kaos viste først Alfa Romeo, som nåede top ti med begge biler. Det blev kun endnu vildere, som Q3 gik i gang, og forholdene gik fra regndæk til intermediates.

På pole-position søndag holder Lance Stroll fra Racing Point med Max Verstappens Red Bull skråt bag ham.

Næste række består af Sergio Perez og Alexander Albon.

Mercedes-duoen kvalificerede sig kun som sekser og nier … Det tyske team har ellers score pole-position i alle løb indtil nu.

Lewis Hamilton starter forrest af de to og råder allerede over et forspring på 85 point til teamkammeraten Valtteri Bottas.

Den margin taler sit tydelige sprog, og briten kan tilmed udgå søndag og stadig blive kåret til verdensmester for syvende gang.

Kvalifikationen risikerer at få det efterspil, som Kevin Magnussen taler om. For efterfølgende er både Landon Norris og selveste Lance Stroll kaldt til stewards under mistanke for at have ignoreret gule flag. Briten for dobbeltgule flag i Q1, og canadieren for et enkelt gult i Q3.

