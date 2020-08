Magnussen strålede: - God forbedring

Kevin Magnussen kørte en overbevisende kvalifikation. Problemet er blot, at Haas-raceren er for langsom. Danskeren starter søndagens løb 14’er eller 15'er

Strålende er et meget passende ord for Kevin Magnussens præstation under kvalifikationen til Storbritanniens Grand Prix.

Realiteterne er bare, at det i en Haas-racer anno 2020 kun udløser en 16. plads.

Danskeren kørte tre solide omgange: Først 0,076 sekunder hurtigere end Romain Grosjean, franskmanden fik slettet sin anden tid, og i det afgørende forsøg var han 0,485 sekunder bedre end teamkammeraten.

- God forbedring, lød det da også fra ingeniøren Gary Gannon.

Kevin Magnussen slog også Antonio Giovinazzi og Kimi Räikkönen i aerodynamisk opdaterede Alfa Romeo-biler, men med den samme (for) svage Ferrari-motor samt rookien Nicholas Latifi fra Williams.

Tilbage er kun at slå stortalentet George Russell i den anden Williams, hvilket ikke lykkes i denne ombæring. Mercedes-motoren trækker fra her, og selv om den unge brite typisk får problemer i selve løbet, har han en fordel om lørdagen.

Han skal dog en tur forbi stewards under mistanke for ikke at have sagtnet farten under gule flag, da teamkammeraten Latifi kørte galt.

Det kan en udløse en gridstraf, som vil hjælpe Kevin Magnussen fremad. Danskeren får allerede hjælp grundet fem pladsers straf til Daniil Kvyat for en skiftet gearkasse, så den bedste Haas starter 15’er og måske 14’er.

Herfra handler det om at være vaks for at score point.

- Sidste weekend kom vi fra med point i en bil, som ikke har farten til det. For os gælder det bare om at udnytte de muligheder, som opstår. Vi skal bare være klar, siger Kevin Magnussen.

- Vi skal bruge noget særligt som i det seneste løb eller prøve det modsatte af alle andre.

Nico Hülkenberg kvalificerede sig som 13'er som afløser for coronaramte Sergio Perez. Foto: Pool/Ritzu Scanpix

Vikaren hos Racing Point Nico Hülkenberg blev offer for det ekstremt tætte midterfelt og missede Q3 med sølle 65 tusindedele af et sekund efter en mindre kørefejl på det sidste forsøg.

Teamkammeraten Lance Stroll lå godt til i flere ombæringer, men endte med en lidt skuffende sjetteplads.

Canadieren har dog fordelen af at kunne starte løbet på medium-dæk, hvilket i selve racet burde være en fordel. Han gemte på nok fart i sin Racing Point til at gå videre til Q3 på det.

Lewis Hamilton viste sprækker i sin rustning på en bane, hvor den seksdobbelte verdensmester normalt stråler.

I Q2 tog briten sig en snurretur, som forårsagede så meget perlegrus på banen, at der skulle et rødt flag til at få den rengjort.

Da det blev alvor, satte han imidlertid trumf på og slog sin teamkammerat Valtteri Bottas med tre tiendedele. Efter Mercedes holder Max Verstappen og Charles Leclerc.

Ferrari-kollegaen Sebastian Vettel fik sin hurtigste tid slettet for at have haft fire hjul uden for stregerne, så tyskeren starter helt nede som tier.

