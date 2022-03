- Magnussen vil kæmpe med om point

Da Kevin Magnussen senest dystede i Formel 1, skete det i den absolut bagerste ende af feltet.

Det bliver ikke tilfældet i denne sæson, hvor Haas og Magnussen sagtens kan blande sig i top-10 og dermed pointstriden.

Det vurderer Bo Baltzer, der er sportschef hos Dansk Automobil Sports Union (Dasu).

- Bilen er langt mere konkurrencedygtig end de seneste to år, hvor Haas har været det klart dårligste hold. Det her tyder på, at Haas kan komme op og kæmpe med i midterfeltet, som holdet var i 2018 og 2019.

- Det vil i sig selv være en stor bedrift, da Haas stadig er det mindste hold på gridden, siger Bo Baltzer.

Han vurderer, at det bliver et tæt midterfelt, hvor Haas kommer til at blande sig.

- Jeg forventer, at Haas vil hente point. Jeg vil blive meget skuffet, hvis Haas ikke kan. De indledende testkørsler har været lovende.

- Hvis de lykkes med det, så kan de komme helt op i den sjove halvdel af feltet. Feltet bliver tættere, og det hele vil blive mere samlet, siger Bo Baltzer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Magnussen skal i gang med sin syvende sæson i Formel 1, og han har hentet over 150 point i karrieren.

- Det er der ingen andre danskere, der kommer i nærheden af. En Formel 1-kører er aldrig bedre, end den bil han sidder i. Han har været i stand til at matche og flere gange overgå sin holdkammerat.

- Det er det, der virkelig tæller. For han er den eneste, der har det samme materiel som en selv, siger Bo Baltzer.

Havde han kørt i en bedre bil, kunne det være blevet til langt større bedrifter, vurderer sportschefen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at hvis Kevin sad i en Mercedes, så ville han også vinde grandprixer og måske mesterskaber, siger Bo Baltzer.

TV3-eksperten John Nielsen ser frem til at følge Magnussen i comebacket efter et år væk fra kongeklassen.

- Jeg tror, at der er sket noget for Kevin denne gang. Han havde afsluttet Formel 1 i sin egen verden. Han har været ude et år og oplevet Formel 1 udefra, og måske også følt hvor meget han har manglet det.

- Nu kommer han tilbage, og vi kommer til at se en bedre, mere professionel og mere koncentreret Kevin Magnussen, siger John Nielsen.

Fra at være nummer sjok i stort set alle løb i 2021, kan Haas i år blande sig i midterfeltet og tage point, spår John Nielsen.

- Der er noget, der tyder på, at Haas kommer til at være midt i feltet. Dermed bliver Haas udfordrer til pointene hele tiden.

- Jeg tror, at de kommer til at blive mellem nummer 8 og 12, forudser John Nielsen.

Formel 1-grandprixet i Bahrain går i gang søndag klokken 16.

Spiller du Motor Manager på holdet.dk? Her får du de bedste tips. Hvordan er magtfordelingen på årets grid, og hvordan er Haas' chancer. LÆS MERE HER.

Meget andet end bilerne er nyt til 2022-sæsonen. Bliv klædt på til årets Formel 1-sæson med de væsentlige detaljer.