Magnussens Le Mans-drøm: - Bliver tricky

ABU DHABI (Ekstra Bladet): I flere år var Kevin og Jan Magnussens drøm om at køre Le Mans sammen tæt på at gå i opfyldelse med Corvette.

Paradoksalt er den nu længere væk end i de senere år, på trods af at Kevin Magnussen forlader Formel 1 denne weekend og fortsætter karrieren i sportsvogne.

- Det havde været nemmere, hvis min far stadig havde en indgangsvinkel i et fabrikteam, siger den 28-årige dansker til Ekstra Bladet.

- Min far er stadig hurtig, men det var nemmere, hvis jeg kunne hoppe ind, hvor han kørte, siger han.

Corvette var i både 2017, 2018 og 2019 villig til at lade Kevin Magnussen være tredjekører på Jan Magnussens Corvette i Le Mans. Forudsat at han kørte de fire løb i sæsonen, hvor der skulle bruges et ekstra sæt hænder på rattet.

Det lod sig aldrig forene med Formel 1-kalenderen og jobbet hos Haas, og efter 2019-sæsonen stoppede Jan Magnussen hos Corvette.

- Nu er min karriere blevet i sportsvogne og bliver det nok fremover. Det vil betyde, at han skulle hoppe ind, hvor jeg kører, siger Kevin Magnussen.

- Jeg ved ikke, om det er muligt, når jeg racer og prøver at få gode deals til mig selv hos fabrikshold i fremtiden. Det kan vise sig tricky med min far. Men vi holder altid døren åben for det.

Hvis man ikke deltager i en professionel kategori, er det et problem med to kørere, der begge har platin-licens.

Alternativet er at deltage i LMP2-klassen.

- Det er jo ikke store fabrikker eller organisationer, der har penge til at betale for to professionelle racerkørere. Det er teams, som får kørere ind, der betaler, siger Magnussen.

- I kunne ikke bare køre jer to sammen med Johnny Laursen bare for at gøre det?

- Altså hvis Johnny Laursen er klar, så skal han ikke sige det to gange, siger Kevin Magnussen og griner.

Realistisk er det dog ikke en mulighed, selv om den tidligere bladkonge og nuværende Ferrari-importør har deltaget i Le Mans. Det var i GTE Am-klassen, men her er topprofessionelle kørere ikke tilladt.

På papiret er LMP2-klassen eneste mulighed, men Roskildes hurtigste sønner skal så lige finde den rette rigmand til at betale regningen.

De står ikke i kø, og allerede om et år kan Kevin Magnussen meget vel køre Le Mans for Peugeot i den nye store hypercar-klasse.

