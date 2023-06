Makabert fund: Vandt med død fugl

Red Bull-mekanikerne fik sig en makaber oplevelse, da de skilte Max Verstappens vindende Red Bull ad efter Canadas Grand Prix.

I bremsekanalen sad resterne af en fugl, som hollænderen over radioen rapporterede at have ramt på 11. omgang af de 70.

- Det største øjeblik var, da han ramte den fugl, der endte med tilbringe over halvdelen af løbet i den forreste højre ‘brake duct’, sagde Red Bull-teamchef Christian Horner efter løbet ifølge Autosport.

Max Verstappen spottede den også selv, da han hoppede ud af bilen.

- Den sad stadig fast i min bil, da jeg kom ind, og det så ikke rart ud. Jeg har også ondt af den mekaniker, som skal fjerne den, sagde Versappen til Sky.

Max Verstappen har vundet seks løb i år og fører VM suverænt. Foto: Evan Buhler/Ritzau Scanpix

Bremse-kanalerne fungerer både som et aerodynamisk element, der hjælper med at skabe downforce, og som køling til bremserne.

Så fuglen kunne nemt have givet et større problem, end tilfældet var. Nogle gange skal der ikke mere end et lille stykke plastic til det forkerte sted, før vitale dele af en Formel 1-bil begynder at overophede.

Men intet kunne true suveræne Verstappen, som i Canada sikrede sin karrieres 41. sejr. Han tangerer dermed Ayrton Senna.

Førstepladsen var også Red Bulls nummer 100 i Formel 1.

Han har nu ført 224 omgange i træk, hvilket rækker til femtepladsen på all-time-listen. Dybest siden 7. maj kl. 16.45 lokal Miami-tid har hollænderen ført feltet an ...

Måske alle tiders vildeste podie. Fernando Alonoso og Max Verstappen har hver to VM-titler, mens Lewis Hamilton har syv. Den virkelige chef på billeder imidlertid designguru Adrian Newey, hvis biler har leveret 11 titler til kørere og 12 titler i konstruktør-VM. Ifølge Horner kan Newey prale af 200 grandprix-sejre for Williams, McLaren og Red Bull. Foto: Mathieu Belanger/Ritzau Scanpix

Død fugl eller ej blev Verstappen aldrig for alvor presset, så ingen ved, hvor meget han har at give af.

Når det er sagt, var der under ti sekunder til Fernando Alonso, hvilket er det tætteste Aston Martins spanier har været på Red Bull-stjernen indtil videre i denne sæson. Alonso roste efter ternet flag de omfattende opdateringer af sin bil, som teamet introducerede i Canada.

Mercedes er også i bedring bevist af Lewis Hamilton.

Ferrari-duoen var 20 sekunder fra Verstappen, hvilket var bedre end frygtet, når de startede 10 og 11. Efter en Haas-lignende kamp mod dækslid i Spanien, håndterede det italienske dem bedre søndag. Farten i løbstrim var ganske hæderlig.

