MUGELLO (Ekstra Bladet): Corona har vendt op og ned på både dagligdagen i Formel 1, der som det meste sport ikke ligner sig selv.

Alene måden, dette interview foregår på, grænser sig det bizarre.

Faktisk er det første gang siden sæsonpremieren i Melbourne, at Ekstra Bladet kan sidde i umiddelbar nærhed af Kevin Magnussen.

Hidtil er al kommunikation foregået via telefon eller videomøder. Kun tv har måttet komme på to meters afstand.

- Men du er da testet, spørger den danske racerkører, mens vi er ved at finde ud af, hvordan vi må sidde overfor hinanden uden at komme i problemer med det internationale motorsportsforbund, FIA’s, meget omfattende covid-19-protokoller.

Svaret er ja og hele tiden, for det er et krav for at blive lukket ind til et grandprix i 2020.

For danskerens karriere i Formel 1 betyder corona også en ny virkelighed.

Skru tiden et halvt år tilbage, og det ville være svært at forestille sig, at Haas kunne finde på at skifte danskeren før 2021, hvor det oprindeligt var planen, at nye biler skulle introduceres. Største udfordring var, hvorvidt teamet fortsatte.

Men som ændringerne er udskudt til 2022, og en omfattende rokade har frigjort kørere, ser danskerens fremtid lige pludselig noget mere usikker ud.

- Jeg har erfaret, at man aldrig kan vide sig sikker i Formel 1, siger Kevin Magnussen.

Han var igennem en barsk periode i 2014 hos McLaren, rykkede til Haas, efter Renault i 2016 kun tilbød en etårig kontrakt, og selv i 2018 ved Haas-forlængelse var der ved at gå hårdknude i den til sidst.

Nu er den gal igen …

- Det er helt klart et mere konkurrencedygtigt kørermarked, når man ser, hvem der er ledige. De er jo stærke. Der er Perez og Hülkenberg og så Ferrari-juniorkørere som Schumacher og Shwartzman og Ilott. De har den Ferrari-forbindelse, og vi er et Ferrari-team sammen med Alfa Romeo. Det gør jo, at der er rimelig mange bejlere til sædet, siger Magnussen.

Dette interview blev lavet på Mugello-banen i Italien under meget anderledes forhold end normalt.

Alligevel er den 27-årige dansker overraskende rolig.

Måske fordi han ved noget, eller måske fordi han ved, at efter fire år med teamet, så kender de hans styrker og svagheder. Det bliver næppe de sidste par løb, som afgører fremtiden.

- Jeg ville da hellere være i en total sikker position med en underskrevet kontrakt. Alt andet ville være mærkeligt, men jeg ER vokset med opgaven.

- Jeg tager det, som det kommer og er blevet bedre til at fokusere på opgaven på trods, at der kører disse ting i baggrunden og på trods af presset.

- Jeg hviler mere i mig selv. Jeg kan bedre yde mit bedste under det her pres og nyde det. Før i tiden blev jeg virkelig berørt af det. kunne ikke være i det og lod det gå ud over mine præstationer. Det føler jeg, at jeg er blevet meget bedre til, siger Magnussen.

Erfaren kollega, tak

MUGELLO (Ekstra Bladet): Hvis Kevin Magnussen får tilbudt en ny kontrakt og selv kunne vælge sin teamkammerat, ville han klart foretrække en type a la Nico Hülkenberg eller Sergio Pérez.

- Det vigtige er at have en teamkammerat, som er vurderet til at være rigtig god, så når du slår ham, betyder og beviser det noget.

- Det er jo sindssygt svært at vurdere de individuelle kørere på tværs af teams i Formel 1. Du kan egentlig kun gøre det mod teamkammeraten.

- Nogle gange kan der godt komme en kører ind, som måske er rangeret sindssygt godt eller har et stort navn, og så giver det alligevel ikke rigtig noget at slå ham. Det regnes som en selvfølge. Du kan ligge og køre helt genialt, men ingen vurderer det til noget.

- Det omvendte gælder vel også. Da Charles Leclerc kom ind, forventede alle, at han var god. Hvis Marcus Ericsson havde krøllet ham sammen …

- … så var han aldrig kommet videre. Marcus Ericsson er ikke en langsom kører. Sådan er det bare i Formel 1. Det er sværere at blive klog på for teams at vurdere.

- Hvis det bliver en ung. Hvordan vil du gribe den situation an?

- Der er ikke noget, jeg skal gøre anderledes. Hvis det bliver en ung kører, får han sædet, fordi han er rigtig hurtigt, og så er min opgave den samme nemlig at levere for teamet.

- Teamchefer taler om, hvordan kørere skal lede hold. Hvad mener de egentlig med det?

- Som kører er du den eneste, der mærker bilen i virkeligheden. Der er en masse forberedelser og udvikling, som foregår i computersimulationer med udregninger, matematik og ingeniørkunst. Men når du kommer på banen, kan der være ting, som måske ikke er som i tallene på computeren.

- Der er det vigtigt som kører at pege teamet i retning af, hvor bilen ikke er som den skal være.

- Så skal man være en ledertype. Teamchefen og ejeren er lederne, men som kører har du også en lederrolle, og det er det vigtigt, at du er en, som folk stoler på, bliver motiveret af og vil arbejde for. En der får gnisten frem i teamet.

- Hvordan overbeviser du Günther og Gene om, at du er vokset med opgaven?

- Jeg er en stille og rolig fyr og rimeligt nede på jorden. Det tror jeg, at mange kan relatere til i teamet. Udover det er jeg ærlig og giver altid mit bedste. Med det føler jeg, at jeg kommer langt, siger danskeren.

Hvem sidder det i Haas-racerne fra 2021. Højst sandsynligt bliver det en kombination af erfaring og ungt talent. Foto: Charles Coates/LAT/Haas F1 Team

Gammel og snu

MUGELLO (Ekstra Bladet): Pilen peger mod, at der sidder en Ferrari-junior i en af Haas-racerne fra næste år. Spørgsmålet er så, hvilken rutineret herre der bliver kollega.

Danskeren var selv i samme situation, da han debuterede med erfarne Jenson Button i den anden side af garagen.

- Jenson brugte sin erfaring vildt godt, var rolig i alle situationer og bevarede altid overblikket ligegyldigt, hvad der skete med strategi, vejrforhold, baner eller setupfælder.

- Jeg ser mig selv som en hurtigere kører end Jenson og følte, at jeg havde styr på i kvalifikationen; han var bare så snu i løbene og så god til at få bilen sat op rigtigt, så strategien virkede for ham.

Kevin Magnussen har selv prøvet, hvor svært det kan være som ungt talent at blive sat overfor en erfaren kollega. På det personlige plan kom Jenson Button og ham dog fint ud af det sammen i 2014. Foto: Jonas Olufson

- Han var rigtig dygtig til at få bilen til at arbejde for ham, hvor jeg godt kunne blive lidt forvirret og måske være lidt usikker på at lave setup-ændringer af frygt for, at det ikke ville fungere. Han tordnede derudaf og tog de beslutninger, han havde brug for, hvor jeg hang lidt mere i bremsen og ikke rigtig optimerede bilen til mine egne behov.

- Var der områder, hvor han decideret hjalp?

- Nej, det gjorde han ikke. Han var bare rar på den måde, at han ikke var et røvhul. Men han hjalp mig ikke. Det finder du ikke i Formel 1. Han var ikke en idiot over for mig, hvilket jeg satte stor pris på.

- Var der noget du ville han ønske, han havde gjort anderledes?

- Nej, men der var ting, jeg ville ønske, jeg havde gjort anderledes. Vi havde i hvert fald en rigtig god motor og havde muligeder for at være i top fem hver gang. Der var mine forventninger bare helt forkerte.

- Jeg var frustreret over, hver eneste gang jeg ikke lå til et genialt resultat. Hvis jeg ikke kunne lugte sejren, panikkede jeg, blev frustreret og begyndte at overkøre. Jeg var slet ikke klar at ændre mine forventninger.

- Indtil da var jeg vant til at gå efter sejren, hver gang jeg satte mig i bilen. Så lige pludselig at skulle tage sig til takke med en femteplads, det var jeg slet ikke god til.

