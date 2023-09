Mareridt for Vesti: - Han sætter mig direkte i væggen

MONZA (Ekstra Bladet): En drømmestart blev forvandlet til et mareridt for den danske Mercedes-junior Frederik Vesti i hovedløbet på Monza.

Hans teamkammerat Oliver Bearman (Prema) havde overtaget førstepladsen fra den store rival i mesterskabet, Théo Pouchaire, mens Vesti de første sving var gået fra ottende- til femtepladsen.

Han var i gang med at gå inden om Roman Stanek, da tjekken trak til højre og tvang danskeren ud i græsset. Her var det danske F1-håb uden chance for at holde sin Prema ude af væggen.

- Hvad laver han? Han sætter mig direkte i væggen, råbte Vesti over radioen.

Frederik Vestis mesterskabsdrømme røg i respirator på Monza. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kommentatoren Alex Brundle kaldte det ‘over-forsvar’ af Stanek og gav ham 70 procent af skylden.

I hvert fald blev der ikke efterladt plads til en bil, som Fernando Alonso altid minder om, at man skal!

Stewards var enige og tildelte Stanek fem sekunders straf for at tvinge en anden kører af banen.

Ikke at Frederik Vesti kan bruge det til ret meget …

Hjerteskærende tv-billeder viste ham siddende ude på banen med hjelm på, mens han forsøgte at sluge skuffelsen.

Mesterskabet bliver først afgjort i Abu Dhabi, men vil kræve mirakler af bibelske dimensioner, hvis det ikke går til Théo Pouchaire.

Hjelmen var stadig på som forsvar, da Frederik Vesti vendte tilbage til Prema-lejren, mens løbet stadig var i gang. Foto: Tariq Mikkel Khan

Oliver Bearman holdt fast i førstepladsen og Théo Pouchaire faldt tilbage til tredjepladsen.

Red Bull-junioren Ayumu Iwasa blev toer.

Takket være hurtigste omgang scorer franskmanden 16 point i hovedløbet.

Han har dermed 25 points forspring før sæsonfinalen i Abu Dhabi.

På Yas Marina Circuit er det således ikke nok med en stor weekend til Frederik Vesti. Hans franske rival skal også have en meget ringe en som i fjor, hvor han sluttede uden for pointene i sprintløbet og udgik af feature race.

39 point er maksimumscore på en F2-weekend.