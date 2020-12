Marginaler fra chok

Kevin Magnussen var under en tiendedel fra at sende en Red Bull ud af Q1, men måtte nøjes med 16. pladsen

SAKHIR (Ekstra Bladet): Sølle 85 tusindedele af et sekund var Kevin Magnussen fra at levere det helt store chok under kvalifikationen til Sakhirs Grand Prix.

Det var forskellen på danskerens Haas og Alexander Albons Red Bull, da første runde af tidtagningen (Q1) var overstået.

Men på de sidste marginaler slap en britiske fødte thai videre, så den 28-årige dansker starter sit næstsidste Formel 1-grandprix som nummer 16.

Han gjorde som forventet og udtværede Romain Grosjeans vikar Pietro Fittipaldi med 0,721 sekunder, hvilket er en evighed her.

Med sine kun 3543 meter er den ydre bane på Bahrain International Circuit yderst kort for en Formel 1-bane og kun marginalt længere end Monaco.

Til gengæld er den ikke så teknisk krævende.

Dybest set består den af tre langsider forbundet af to sving samt en sving-kombination.

Forskellen på kørerne er derfor mindre end normalt, og vikarerne ser bedre ud. Ganske enkelt er der ikke så mange steder at lave fejl.

Men selv om Haas-reserven Pietro Fittipaldi får ros for sin feedback i simulatoren, mangler han både løbserfaring og en portion talent.

Han kvalificerede sig sidst, men skulle starte fra den position uanset hvad, da genopbygningen af Grosjeans racer udløste motorstraffe.

Hos Williams strålede vikaren Jack Aitken. Han blev nummer 18 kun en tiendedel fra Nicholas Latifi og slog selveste Kimi Räikkönen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Alexander Albon fortsætter med at skuffe for Red Bull. Foto: TOLGA BOZOGLU/Ritzau Scanpix

Trængslerne fortsatte for Alexander Albon i Q2.

Red Bull-køreren starter helt nede som 12’er og var knap fire tiendedele fra sin teamkammerat.

Bedst som ledelsen holder døren åben for at beholde ham, skuffer han igen.

Lewis Hamiltons postive corona-test gav Mercedes muligheden for at få et glimt af fremtiden, og han hedder George Russell.

Før denne lørdag havde den 22-årige brite kvalificeret sig foran sin teamkammerat i samtlige af sine 36 grandprixer.

Den statistik holdt ikke, for Valtteri Bottas snuppede pole i Hamiltons fravær, men kun med en margen på 26 tusindedele til Russell, som tyskerne havde lånt af Williams.

George Russell gjorde det strålende i sin debut for Mercedes ved at holde trit med Valtteri Bottas. Foto: TOLGA BOZOGLU/Ritzau Scanpix

