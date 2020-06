Markant ændring hos Mercedes

Mercedes skifter sølvfarven ud med sort i denne sæson for at fremme kampen mod racisme

Sølvpilen bliver til en 'Black Arrow'.

Mercedes går ind til den noget afkortede 2020-sæson med et helt anderledes look - og det er der en speciel grund til.

For med fremkomsten af Black Lives Matter-bevægelsen, der stærkt bliver bakket op af holdets stjerne, verdensmester Lewis Hamilton, har Mercedes valgt at sende et budskab med 2020-bilen.

Et budskab om lighed og om at racisme skal bekæmpes.

Således kommer begge Mercedes-biler til at køre med sloganet 'End Racism' på haloen, ligesom spejlene har plads til hashtagget #WeRaceAsOne.

Det er ikke længere en sølvfarvet racer, de andre skal forsøge at fange. I 2020 er Mercedes-raceren sort. Foto: Mercedes F1

En af katalysatorerne for at få foretaget de ændringer er selvsagt den seksdobbelte verdensmester Lewis Hamilton. Han er en markant stemme i Black Lives Matter-bevægelsen, og for ham er ændringen helt naturlig.

- Det er vigtigt, at vi griber dette øjeblik og bruger det til at uddanne os selv - uanset om du er en person, et brand eller et firma - så vi kan foretage meningsfyldte ændringer, når det kommer til at sikre lighed og inklusion.

- Jeg har personligt oplevet racisme i mit liv, og jeg har set min familie og mine venner opleve det, så jeg taler fra hjertet, når jeg opfordrer til ændringer, siger Lewis Hamilton på holdets hjemmeside.

Også holdets chef, Toto Wolf, ønsker at udnytte sin position til at gøre en forskel:

- Racisme og diskrimination hører ikke hjemme i vort samfund, i vores sport eller i vores team. Det er en kongstanke hos Mercedes. Men at tro på det rigtige og have den rigtige tankegang er ikke nok, hvis man forbliver tavs.

- Vi ønsker at bruge vores stemme og vores globale platform til at tale for respekt og lighed, og Sølvpilen vil køre i sort i hele 2020-sæsonen for at vise vores dedikation til større mangfoldighed på vores hold og i vores sport.

Formel 1-sæsonen starter i weekenden med det første af to grandprixer i Østrig. Der bliver lige nu otte grandprixer i kalenderen, men det er målet at få flere løb presset ind, i takt med at coronasmitten forhåbentlig er kommet under kontrol.

Hvis du spiller Formel 1-manager, så læs med her og få gode råd (+)

Se også: 'Jeg er så ked af det'

Se også: Konflikt truer

Se også: F1-team spår hakkeorden: Sådan ender det