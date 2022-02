Markant Formel 1-ændring

Med godt en måned til det første løb i den nye Formel 1-sæson har Det Internationale Motorsportsforbund (FIA) vedtaget flere ændringer.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside mandag aften.

Det drejer sig i første omgang om pointfordelingen i sprintløbene og løb, der må afbrydes tidligt på grund af regnvejr.

Derudover vil FIA også forholde sig til kritikken af og feedbacken efter det sidste og afgørende løb i 2021-sæsonen, hvor Max Verstappen til allersidst overhalede Lewis Hamilton efter en safety car-afbrydelse og vandt VM-titlen.

Den nyvalgte FIA-præsident Mohammed Ben Sulayem vil i løbet af de kommende dage præsentere 'strukturelle ændringer' efter dramaet i Abu Dhabi, skriver forbundet blandt andet.

Allerede nu har FIA annonceret, at der skal flere point på spil i sprintløbene.

Sprintløbene blev indført i 2021-sæsonen om lørdagen før tre udvalgte grandprixer, og den model fortsætter i 2022. Det bliver før det italienske løb på Imola i april samt løbene i Østrig og Brasilien senere på året.

I 2021 var der henholdsvis tre, to og et point til de tre første biler i sprintløbene.

I 2022 ændres det så de otte første i sprintløbene alle får point. Vinderen får 8 point, nummer to får 7 point og så videre ned til nummer otte, der får 1 point.

I forhold til løb, der bliver afbrudt tidligt af regnvejr, har FIA vedtaget et nyt sæt klarere regler.

Det sker efter det afbrudte løb på Spa-banen i Belgien i august 2021, hvor tung regn umuliggjorde, at løbet kunne afvikles planmæssigt.

Efter to omgange bag safety car blev løbet afblæst, og kørerne blev tildelt halvdelen af de normale point ud fra deres placering ved afbrydelsen.

Max Verstappen fik 12,5 point for sin førsteplads, og Lewis Hamilton fik 7,5 for sin tredjeplads i det meget korte grandprix i Belgien, hvilket Hamilton kaldte 'en farce' og en 'skidt dag for sporten'.

I 2022 kommer et lignede tilfælde ikke til at give point overhovedet, meddeler FAI.

Den førende kører skal således gennemføre mindst to omgange uden safety car, hvis der skal uddeles point.

FIA har vedtaget tre scenarier i tilfælde afbrudte løb:

Hvis minimum to omgange uden safety car, men mindre end 25 procent af løbet gennemføres af den førende kører, får de fem første biler henholdsvis 6, 4, 3, 2 og 1 point.

Hvis mellem 25 og 50 procent af løbet er gennemført, får de ni første biler henholdsvis 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point.

Hvis mellem 50 og 75 procent af løbet er gennemført, får de ti første biler henholdsvis 19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2 og 1 point.

