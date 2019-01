Markant Haas-rokade officiel: Skal hjælpe Kevin i stedet for Grosjean

Haas har fundet manden, der bliver Kevin Magnussens tætteste kollega.

For en Formel 1-chauffør er dybt afhængig af sin løbsingeniør, der er manden med overblikket og stemmen i øret.

Men faktisk er det ikke en vildt fremmed til at erstatte Giuliano Salvi, der efter 2018-sæsonen stoppede efter 17 år i Formel 1 - de første 15 hos Ferrari og de seneste to hos Haas og Kevin Magnussen.

For Kevin Magnussens nye løbsingeniør er Gary Gannon, der indtil nu har været løbsingeniør for Romain Grosjean. Det bekræfter Haas-teamet over for Ekstra Bladet.

Gary Gannon har arbejdet tæt sammen med Romain Grosjean i to år. Nu skal han gøre det samme emd Kevin Magnussen. Foto: Hone/LAT/REX

Gary Gannon har arbejdet sammen med Romian Grosjean siden 2016, men skifter altså nu til Kevin Magnussen.

Franskmanden får i stedet tilknyttet Dominic Haines, der tidligere har været såkaldt performance engineer, der i praksis fungerer som en backup for løbsingeniøren.

Alt det er faldet på plads efter en reorganisering af Haas-teamet.

Kevin Magnussen tog afsked med Giuliano Salvi efter løbet i Abu Dhabi. Danskeren betegner selv italieneren som den bedste løbsingeniør, han nogensinde har haft. foto: Jan Sommer

