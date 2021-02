Markant sviner: - Du kan ikke skabe en tiger ud af en ko

Alpha Tauris teamchef er ikke videre imponeret af den nye Haas-kører Nikita Mazepin - for at sige det mildt

Formel 1’s 2021-grid byder på tre nye ansigter: Mick Schumacher, Nikita Mazepin og Yuki Tsunoda.

Gennem 15 år har den erfarne østriger Franz Tost styret Red Bulls B-hold og dermed formet mange af kørerne i energidrikkens omfattende talentprogram.

Han har store forventninger til sin unge japaner, som både har Hondas og Red Bulls støtte. Mick Schumacher får også tomlen op, men han havde valgt en anden russer til Haas end Nikita Mazepin.

- Vi har i øjeblikket nogle unge kørere, som virkelig er supergode. Udover Mick og Yuki er der også Robert Shwartzman. Jeg rangerer de tre kørere højt. Denne generation vil definere Formel 1's fremtid, siger Alpha Tauri-teamchefen til Auto-Motor-und-Sport.

Derimod giver han ikke meget for Nikita Mazepin eskapader på og uden for banen - talent eller mangel på samme.

- Jeg kunne være brutal og sige: Du kan ikke skabe en tiger ud af en ko. I sidste ende handler det om, hvor meget hjerne en kører har, og hvordan han bruger den i cockpittet, lyder det fra den bramfri 65-årige østrigske tidligere racerkører.

Dr. Helmuth Marko (t.v.) kontrollerer Red Bulls talentprogram og bestemmer, hvem der skal uddannes hos Franz Tost (t.h.), som er teamchef på B-holdet Alpha Tauri. Foto: Josh Kruse/Red Bull Content Pool

Lige nu tror han ikke på en lang karriere for Mazepin.

- I min lange karriere i motorsport har jeg lært, at kun de kørere, som er intelligente, og som ved, hvorfor de gør, som de gør, vil overleve. Og dem som er, opfører sig også derefter.

Kritikere af Mick Schumacher peger på, at tyskeren har været pakket ind i vat på sin vej til Formel 1 af både forbund, familie og Ferrari. At han er en meget sløv starter og ikke har i nærheden af sin fars talent.

Men Tost har fidus til unge Schumacher.

- Med unge kørere sker det ofte, at de sætter sig i en Formel 1 uden at vide, hvad der sker med dem. Mick er en kører, som først ser på det hele og så fortsætter med at lære.

- Andre er sindssygt hurtige uden at vide hvorfor. Det er vigtigt at tage et skridt ad gangen og altid vide, hvad du har lært. Mick gør det rigtig godt. Derfor er jeg overbevist om, at han vil klare sig i Formel 1, siger Tost.

Nikita Mazepin uploadede rage-video til Instragram - han og Haas har beklaget.

