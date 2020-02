Maskerade undrer Kevin: - Det giver ingen mening

Kevin Magnussen håber at få lov til at slippe Haas-raceren løs på en enkelt omgang og fatter ikke, hvorfor holdene forsøge at skjule deres sande styrke

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): På med en blød dæktype henover middag, når forholdene er optimale. Smid få kg benzin i tanken og skru op for Ferrari-motoren. Vis hvad VF-20’eren kan - eller ikke kan.

Sådan lyder det ydmyge ønske fra rigtig mange Kevin Magnussen-fans til sidste testdag fredag, og det deles sådan set af den danske racerkører.

- Jeg håber på det, men jeg ved det faktisk ikke engang. Jeg har endnu ikke kigget på programmet til i morgen, siger han til Ekstra Bladet.

Maskeraden, hvor holdene forsøger at skjule deres sande styrke, fatter han ikke.

- Jeg aner det ikke, og det har irriteret mig, siden jeg begyndte i Formel 1. Hvorfor kan vi ikke bare køre så hurtigt som muligt? Er det for at lave spændingen endnu større. Jeg ved det ikke, og det giver ingen mening, smågriner han.

På intet tidspunkt under vintertesten har Haas-kørerne simuleret noget, der minder om kvalifikation.

- Når vi kører, er vi på grænsen hele tiden, men der er mange ting, der kan gøres ved bilen, som forhindrer den i at levere sit maksimale. Med motorkraft og benzinmængde kan du med vilje gøre bilen langsommere. Som kørere holder vi ikke tilbage og bremser tidligere; det er det andet som holder os tilbage.

Vintertest dag fem - de bedste billeder fra Jan Sommer 1 af 8 2 af 8 3 af 8 4 af 8 5 af 8 6 af 8 7 af 8 8 af 8

Samtlige teams har gjort store fremskridt. Banerekorder vil falde en for en i år, men det er også en af årsagerne til, at rangordenen er så svær at spå om.

- Lige meget hvilken bil du kører i lige nu, føles den helt fantastisk. En Mercedes føles åbenbart bare helt, helt, helt, helt fantastisk, siger Magnussen.

Haas jagter svar: - Vi er forsigtige

Corona-panik truer F1-start

F1-kopister: Tænk før I taler!

- Det er bittesmå ting nu, hvor før i tiden som med Renault i 2016, var det store problemer. Bilen understyrede som et tog i midten af svinget. Der var store problemer, og hvis du kunne fikse det, ville du virkelig finde meget tid. Og det kunne teamet ikke.

- Nu er bilerne bare så vanvittig aerodynamiske og har så meget downforce allesammen, at det er svært som kører at sige, hvad man skal have mere af. Andet end mere downforce og mindre drag (vindmodstand), for så kører man stærkt.

Oprindeligt var det meningen, at Kevin Magnussen skulle teste fredag formiddag, men Haas har valgt at bytte rundt, så Romain Grosjean er først i bilen, mens danskeren får lov at vente til fredag eftermiddag. Ekstra Bladet dækker Kevin Magnussens test live i eftermiddag.

LÆS HER erfaringerne fra Haas' første reelle løbssimulation