Maskeraden er forbi

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Med et års forsinkelse takket være corona ramte de mest ændrede Formel 1-biler i henved fire årtier onsdag morgen racerbanen uden for Barcelona.

De seneste uger har holdene vist forskellige version af nye biler, men fra denne vintertest er maskeraden ovre.

Tilskuere er forment adgang til de første test, og der bliver ikke for alvor optaget levende billeder af biler på banen. Hemmelighedskræmmeriet har nu mest af alt at gøre med, at de tre testedage i marts i Bahrain er solgt og markedsført som den officielle vintertest.

For med medier på plads og tonsvis af fotografer med telelinser rettet mod de nye biler bliver spionfoto allerede i skrivende stund studeret hos de ti teams designafdelinger.

2022-reglement er beskrevet som en ny æra og en revolution. De er udviklet med et mål om, at to biler nemmere skal kunne følge hinanden og dermed lægge an til overhaling; og i sidste ende til at give bedre racerløb.

Haas var vanen tro tidligt på færde med en præsentation af den rigtige bil, en time før testen startede. Foto: Jan Sommer

Rattet og til dels motorenheden er det eneste, som er tilbage fra sidste års bil. Den nye generation skaber hovedparten af sit vejgreb under bilen, og som man så det i 2009 efter en stor regelændring og igen i 2014, da spritnye motorer rykkede på magtbalancen, bør hakkeordenen blive blandet godt og grundigt.

Derfor tør kørere og teamchefer spå endnu mindre om, hvordan sæsonen kommer til at gå end normalt. Alle går derimod rundt med sommerfugle i maven.

- Forventningen er spænding. Jeg tog et smugkig på start-mål-langsiden her til morgen, og så bilerne. De ser alle gode ud på banen, og jeg er bare spændt på, hvilken racing de kan levere, siger Daniel Ricciardo.

Designet af den nye Ferrari ser noget anderledes ud sammenlignet med især Mercedes. Foto: Jan Sommer

- Normalt glæder man sig enormt til det første løb og ikke så meget til test, men det er helt sikkert det mest spændte, jeg har været til test meget længe. Nysgerrighed over, hvilken retning holdene er gået i. Visuelt ser bilerne virkelig cool ud. Selv de computeranimerede billeder sammenlignet med virkeligheden er ret spændende, når man ser de andre biler på banen, siger australieren.

I de fleste tilfælde ser bilerne noget anderledes i Barcelona end på de billeder, som holdene har frigivet tidligere.

Haas præsenterede sin bil tidligt om morgenen, og deres VF-22’er havde ikke meget at gøre med version, de frigav tidligere februar.

Forhjulsophænget på den nye Red Bull tiltrak opmærksomhed, men især formen på 'sidepods' overraskede. Foto: Jan Sommer

Førstedagens store tekniske historie var den ægte version af verdensmesterens Max Verstappens RB18, som var markant anderledes end til bilens lancering.

Designet af de såkaldte ‘sidepods’ er ekstremt sammenlignet med flertallet og er endnu en understregning af, at bilerne i hvert til at begynde med ser vidt forskellige ud. Det var ellers frygten med et forholdsvist stramt reglement, at de ville se stort set ens ud.

Lewis Hamilton går ind til sin 16. sæson i Formel 1, og selv han talte om den mest interessante vintertest nogensinde.

- Alle år er spændende, men tidligere har bilen været en videreudvikling af den foregående. Den her er spritny. Jeg har naturligvis fulgt udviklingen af vores bil i flere måneder, men nu har vi set de andre på banen, siger han.

- Man prøver at holde øje med, hvad der er anderledes, hvis der er noget. Hvorfor visse teams har valgt en bestemt retning, når vi taler design af sidepods og frontvinge? Det er den allermest spændende sæsonstart, og vi har ingen ide om, hvordan vi står sammenlignet med de andre, siger Hamilton.

Alfa Romeo-ansatte skærmer af for en bil, som til test kører med særlige camouflagefarver. Foto: Jan Sommer

- Vi ved ikke, hvor nogen står, men jeg håber virkelig, at de her regler leverer, hvad Ross (Brawn, F1’s sportslige chef, red.) viste os for år tilbage, når vi taler tættere racerløb.

Ferrari har også skilt sig ud med deres F1-75'er.

Selv taler italienerne om et innovativt design, og som Lewis Hamilton bemærkede, kan det vise sig som en fordel for dem, at de ikke var involveret i sidste års VM-kamp og kunne allokere flere kræfter til fremtiden.

- Jeg går ud fra, at Ferrari er startet udviklingen tidligere og har satset alt på den bil. Betyder det, at de er flere måneder foran? Det vil tiden vise, siger han.

- Vent til først løb

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Bliver 2022 året, hvor magtbalancen i Formel 1 skifter?

En ting ligger fast. Svaret på det spørgsmål kommer ikke i løbet af første testuge.

Lando Norris toppede tiderne i sin McLaren med 1.19,568 minutter foran de to Ferrari-kørere, to gange Mercedes, Sebastian Vettel (Aston Martin) og Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

- Jeg kan huske fra mine første år i Formel 1, at man prøvede at finde ud af, hvor hurtig man var allerede første morgen. Og du indser meget hurtigt, at man bliver nødt til at vente indtil første løb, siger Red Bulls Sergio Perez.

Første testuge handler for samtlige teams primært om systemtjek, temperaturer og indsamling af data. Man skal sikre sig, at vindtunnel og computersimulationer stemmer overens med racerbanen.

Da Formel 1 senest gæstede Barcelona til test blev der kørt lige under 1,17 på førstedagen, så de nye biler er umiddelbart og som forventet lidt langsommere.

Driftsikkerheden på de nye biler var tårnhøj sammenlignet med gamle dage.

Panderynker var der imidlertid hos både Alfa Romeo og Haas, som tilbragte alt for meget tid i garagen. Kun 32 og 43 omgange blev det til på otte timer.

Til sammenligning nåede Ferrari-duoen 153 gange rundt på Circuit de Barcelona-Catalunya.

Og verdensmesteren?

Max Verstappens var niendehurtigst af de 17 kørere i aktion onsdag med 1.22,246 minutter. Til gengæld nåede han flest omgange af alle, 147.

Teamchef Christian Horner var glad:

- Antallet af omgange var godt, og feedbacken fra kørerne opmuntrende. Det er overraskende, hvor meget performance de her biler allerede har. De kommer i hvert fald ikke til at mangle noget i højhastighedssvingene.