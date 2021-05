Mazepin anklaget igen: - Sikke en dum idiot

Den nye russiske dreng i klassen har svært ved at skabe sig nye venner. For tredje kvalifikation i træk anklagede en af rivalerne Nikita Mazepin for at bryde kodeks.

Denne gang kom ederne fra Williams’ Nicholas Latifi, som mente, at Kevin Magnussens afløser blokerede ham med vilje.

Canadieren blev ikke varskoet af sin ingeniør og generede selv afslutningen på en af russerens omgange.

- Jeg kunne ikke komme af vejen. Nu blokerer han sikkert mig, sagde Latifi over radioen, som han rundede de sidste sving og startede en 'push'-omgang.

Nikita Mazepin blev ganske rigtigt liggende i racinglinjen efter at have krydset målstregen, hvilket ødelagde Williams-kørerens forsøg.

- Ja, han blokerer mig.

- Sikke en dum idiot.

- Der var ikke noget, jeg gjorde med vilje, sagde Latifi.

Til Nikita Mazepins forsvar fik han sen besked om, at Latifi havde startet en omgang, om end en erfarne kører ville vide det på instinkt.

Russeren afviste lørdag aften alle anklager.

- Jeg tager altid hensyn til mine konkurrenter. Uheldigvis når der kun er tre pladser på podiet og en vinder, vil der aldrig være 20 glade. Jeg ville aldrig ødelægge nogens omgang med vilje, sagde han.

Latifi og Mazepin kom for tæt på hinanden to gange under Q1. Foto: Juan Medina/Ritzau Scanpix

Tom Kristensen og de øvrige stewards så ikke på situationen, men Nikita Mazepin har endnu ikke formået at køre en tidtagning uden brok over hans kørsel.

Til sæsonpremieren i Bahrain overhalede han køen af ventende biler, snurrede selv senere på omgangen, hvilket blandt andet fratog Sebastian Vettel muligheden for at sætte sin afgørende tid. Forsvaret lød på, at teamet havde givet ham ordre til det; altså overhalingerne og ikke kørefejlen …

På Imola for uger siden slipstreamede han Antonio Giovinazzi og overhalede italieneren, som dermed fik sit forsøg spoleret. Med 20 biler på banen var det hver mand for sig selv, mente Mazepin.

Hvor mange venner han får med den opførsel, når man samtidigt er feltets klart langsomste, er tvivlsomt.

Længere fremme på gridden var der også palaver.

Altid åbenmundede Dr. Helmut Marko fra Red Bull anklagede på sit modersmål til østrigsk Servus TV McLaren for at hjælpe sin motorleverandør Mercedes med at spolere Max Verstappens afgørende omgang.

En radiobesked faldt Red Bulls særlige rådgiver for brystet, da Lando Norris fik besked på ikke at gøre hollænderen ‘nogen tjenester’.

McLaren rystede på hovedet over anklagerne. Det handlede om ikke at forære en slipstrøm væk til en rival.

- Først og fremmest kører vi for os selv og ingen andre. Vores mål er at slutte længst fremme med begge biler. Med Max var det helt normalt. Du ønsker ikke at give andre en slipstrøm (et såkaldt ‘tow’), fordi det hjælper den anden bil, siger teamchef Andreas Seidl ifølge Autosport.

I stedet tog Valtteri Bottas pole-position sølle syv tusindedele foran Lewis Hamilton med Red Bull-duoen bag sig. For første gang i denne sæson starter de fire på papiret allerhurtigste biler samlet i front - alle med fordel af at være på det mere holdbare medium-dæk.

