Mazepin knust efter crash

SAKHIR (Ekstra Bladet): Succeskriteriet for Kevin Magnussen og Romains Grosjeans afløsere hos Haas var både simpelt og ydmygt til sæsonpremieren: Nå det ternede flag.

Teamchef Günther Steiner er så realistisk om chancerne i 2021, at han gerne sælger sæsonen for et point eller to.

Men kun Mick Schumacher nåede så langt.

Allerede efter tre sving crashede Nikita Mazepin i en soloulykke.

- Han var ret knust, siger Steiner, da han gjorde status over sæsonpremieren.

- Det var ikke ideelt, men det skete, og han er klar igen.

- Mick gjorde det rigtig godt. Han snurrede også, men kom sig hurtigt og blev bedre med hvert stint.

Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Begge Haas-kørere mistede kontrollen over VF-21’eren i begyndelsen af løbet, men tyskeren formåede at holde den fra autoværnet.

Deres chef var meget tilgivende, selv om hans nye kørersammensætning så meget grønne ud fra start.

- Jeg er ikke så overrasket De prøver at finde grænsen, og nogle gange går man over den. Vores bil er ikke så nem at køre, siger han.

- Jeg tror, at begge gik for hårdt på speederen. De ramte kerbs, og de her biler er meget kraftfulde.

- Det handler om erfaring. De kommer til at snurre igen, men ikke på den her måde. De var nok lidt optimistiske med, hvor meget kraft bilen kunne tage fra motoren, forklarer Steiner.

Nikita Mazepin har været i modvind siden annonceringen af ham ikke mindst på sociale medier. Men det vil Steiner ikke bruge som bortforklaring for den triste debut.

- Du vil altid gerne bevise dig selv. Jeg ved ikke, hvor meget det har påvirket ham, men han lod til at være et godt sted, da vi startede testen. Jeg vil ikke give kritikken skylden, men det er i hvert fald ikke en fordel at have en vinter som hans.

2021-griddens tredje rookie havde til gengæld en glimrende debut.

Yuki Tsunoda startede uden for top ti, men formåede at køre en niendeplads og to point hjem til Alpha Tauri.

