Mazepin skuffet over Haas-kritik

Nikita Mazepin føler sig overbevist om, at han ville have scoret point, hvis han var fortsat hos Haas

For de fleste, som følger Formel 1 og Haas-teamet, var det en rimelig logisk analyse.

Hvis Mick Schumacher og Nikita Mazepin havde fortsat samarbejdet i denne sæson, ville teamet lige nu have stået med nul point.

At chefingeniør Ayao Komatsu konstaterede det til Ekstra Bladet er imidlertid også nået Rusland, og Nikita Mazepin skulle bruge en lang tænkepause på at forholde sig til, hvorvidt udtalelsen havde overrasket ham.

- Ordene rystede mig ikke. Generelt synes jeg, at det er dårligt at tale om andre bag deres ryg. Jeg er opdraget anderledes. Jeg spiste ved samme bord som Ayao, han kom til mit hjem, da jeg barbecue for teamet i England, lavede burgere til ham med mine egne hænder ...

- Hvis han ser det sådan, så har han som et voksent og professionel menneske ret til sin holdning. Jeg er sikker på, at han forstår racing, men jeg er ikke enig med disse ord, siger Mazepin til Championat.

Russeren fortæller også om første testdag, hvor Haas ligesom alle teams kæmpede med ‘porpoising’ og en hoppende bil på langsiden.

- Jeg kunne ikke accelerere til fuld gas. Bilen begyndte at hoppe så meget, at jeg var nødt til at bremse, fordi det gjorde ondt, og de stærke vibrationer ødelagde den bagerste del af bilen, differentialet og så videre.

