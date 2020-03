McLaren dropper Formel 1-grand prix

Formel 1-mandskabet McLaren har netop udsendt en pressemeddelelse om, at de ikke stiller til start i det australske grand prix.

En af teamets ansatte er nemlig blevet testet positiv for coronavirus.

'Den ansatte blev testet og isoleret, lige så snart han begyndte at udvise symptomer og bliver nu behandlet af det lokale sundhedsvæsen.'

'Holdet samarbejder nu med de relevante lokale myndigheder for at hjælpe dem med deres undersøgelser og analyser', skriver holdet.

McLarens øverste ledelse informerede Formel 1 og Det Internationale Motorsportsforbund om beslutningen, lyder det.

Det betyder altså, at teamets to kørere, Carlos Sainz Jr. og Lando Norris, ikke får mulighed for at drøne med om point i weekenden.

Haas-teamet havde også sendt fire ansatte, der var gået i selvvalgt karantæne. Alle fire er dog testet negativ for virussen.

Det vides ikke, hvor den McLaren-ansatte er blevet smittet med virussen.

Australiens grand prix forventes i øvrigt fortsat at blive afviklet.

