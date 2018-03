McLaren i sent comeback: Vi skal kæmpe mod Haas

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): En af vintertestens skuffelser var den slumrende kæmpe McLaren, som efter skiftet til Renault-motor har sat næsen op efter at blande sig i topstriden.

De var imidlertid det team, som havde flest mekaniske problemer og mistede mest tid på banen.

Til allersidst efter et motorskift viste Fernando Alonso lidt af potentialet og noterede sig for sidstedagens næstbedste tid.

Et øjeblik tronede den dobbelte verdensmesters navn øverst på tidstavlen under den magiske grænse på 1,17 minutter rundt på Circuit de Barcelona-Catalunya. Kun for at se den uofficielle rekord annulleret, fordi han havde skåret et hjørne i sidste sektor, som kun er ment til motorcykler i MotoGP - og ikke Formel 1-racerne.

På en pressebriefing fredag erkendte McLarens sportsdirektør Eric Boullier, at tre topteams var stukket af. I stedet meldte han sig ind kampen om at være ‘best of the rest’ med Renault og Haas.

- Det ligner en kamp mellem Ferrari, Mercedes og Red Bull. Renault har udviklet sig meget, også Haas. Vi burde ligge deromkring, sagde franskmanden ifølge motorsport-magazin.com.

Fernando Alonso nåede kun syv omgange, før et turbo-problem relateret til olielækken tidligere på ugen, krævede et motorskift.

Eric Boullier giver et aggressivt design af bilen skylden, men fastholder, at McLaren efter skiftet fra Honda vil være konkurrencedygtige fra første på sæsonen.

I 2014 kom Eric Boullier til McLaren fra Lotus - franskmanden har ikke haft det nemt. Foto: Jan Sommer

