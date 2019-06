McLaren-mysterium: Leverer mindre sensation

Egentlig er jublen hos McLaren efter lørdagens kvalifikation grotesk.

For når man er et af Formel 1-historiens mest vindende hold, er der ingen grund til gruppekram efter at have sat sig på tredje startrække.

Men hele teamet VAR lykkelige.

Rookien Lando Norris og Carlos Sainz Jr. leverede den bedste McLaren-tidtagning i fem år! Foran sin storsatsende motorleverandør Renault, som havde proklameret, at de til dette løb ville rykke klart fri af midterfeltet.

Senest McLaren startede et løb med sine biler i femte og sjette position var i september 2014 til Italiens Grand Prix, hvor Kevin Magnussen og Jenson Button sad i cockpitterne.

Lando Norris kvalificerede sig som femmer i Frankrig med Carlos Sainz Jr. lige bag sig. Foto: VINCENT KESSLER/Ritzau Scanpix

I Frankrig slog McLaren både Sebastian Vettels Ferrari og Pierre Gaslys Red Bull.

Og kun ni tusindedele af et sekund adskilte Lando Norris fra Max Verstappen på fjerdepladsen.

Uden helt at forstå hvorfor ...

- Af en eller anden grund har vi været hurtige hele weekenden. Denne bane lader til at passe os. Jeg ville ønske, vi vidste hvorfor, men det gør vi ikke. Lidt af et mysterium for os, konstaterede Lando Norris efterfølgende.

- Jeg tror ikke, vi er 'best of the rest'. Vi kan tage videre til næste løb, og så slet ikke komme ind i Q3. Det var en god dag for os, men vi er stadig meget op og ned.

- Ja, vi var tæt på Red Bull, men der vil være andre baner, hvor de er meget langt fra os.

- Vi mangler stadig meget, før vi kan konkurrere med de allerbedste. Løbet bliver meget anderledes og altid sværere, siger den 19-årige brite, som forventer, at han både får svært ved at holde Sebastian Vettel og Pierre Gasly bag sig.

