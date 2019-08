Medie: Akut F1-rokade - spektakulært comeback

Efter fem sæsoner i Formel 1 røg svenske Marcus Ericsson før denne sæson ud af sporten.

Nu er han på vej mod et opsigtsvækkende comeback for Alfa Romeo-teamet. Det melder motorsportssitet racer.com.

- Vi erfarer, at svenskeren kører i det belgiske grandprix på Spa, skriver de.

Sms og mails til køreren har ikke givet bonus, men mediet mener at være sikker i sin sag.

Se også: Verdens hurtigste kvinde i bil er død under rekordforsøg

Artiklen fortsætter under billedet

Marcus Ericsson til pressemøde i november, da han stadig var inde i Formel 1-verdenen. Nu får han comeback. Foto: AP

Debriefing fra Ungarn: Håbet Romain klynger sig til

Nøglekollega løfter sløret: Kevins næste mål

Det vides ikke, om skiftet er permanent eller blot for det enkelte Spa-løb i den kommende weekend.

Ingen ved således, om italienske Antonio Giovinazzi, der afløste Ericsson hos Alfa Romeo før sæsonen, skulle være ramt af en pludselig skade, men et godt bud er, at skiftet vil være for resten af sæsonen.

Giovinazzi har således blot scoret et enkelt VM-point, mens den finske makker Kimi Räikkönen har lavet 31 point i samme bil.

For Ericsson taler også, at hans bagland er et stort aktiv i Alfa Romeo, hvor han de seneste måneder også har fungeret som testkører.

Ericsson røg før sæsonen over til den amerikanske IndyCar-serie, hvor han har sikret en enkelt podieplads som bedste resultat.

Ifølge motorsportssitet så kommer Ericsson dog ikke i aktion i for Arrow-teamet i IndyCar i den kommende weekend i Portland, da han skal tilbage til Formel 1, der køres samtidig.

I stedet skulle svenskeren blive erstattet af Conor Daly, der senest har været hos Carling Racing.

Marcus Ericsson har i Formel 1 kørt for Caterham og Sauber, der før sidste sæson skiftede til Alfa Romeo-navnet. I 97 grandprix'er er det blevet til 18 point for den tidligere mester i japansk Formel 3.

Alfa Romeo har dog ikke ikke bekræftet svenskerens tilbagekomst, men har netop udsendt pressemateriale forud for weekendens løb, og her kommer både Ráikkonen og Giovinazzi med citater om, hvor meget de glæder sig til løbet.

- Jeg har haft en god pause hjemme i Italien, men nu er ferien ovre, og jeg kan ikke vente med at komme tilbage og køre.

- Jeg har været på fabrikken i Hinwil denne uge med holdet for at blive klar til Spa.

- Spa er en god banen, og jeg ser frem til at køre her, siger Giovinazzi.

Ekstra Bladet har en reporter på plads i Belgien, der selvfølgelig kommer med seneste nyt i Alfa Romeo-sagen, hvis og når det skulle dukke op.

Formel 1-team tager nyt navn

Se også: Vraget F1-kører i sorg: Jeg ødelagde en anden mands ægteskab

Watts dom: Kevin har skuffet - men der er håb