Medie: Kan skubbe Kevin ud

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Lige nu er der et navn, der spørger hos Haas, og det er Nico Hülkenberg.

Det store medie Motorsport.com fortæller, at det amerikanske hold lige nu ser nærmere på deres kørersammensætning, der har bestået af Romain Grosjean og Kevin Magnussen siden 2017-sæsonen.

Mediet melder, at det i første omgang er Grosjean, der står for skud, hvis tyskeren skal ind, men i en helt speciel situation kunne Magnussens sæde også være i fare.

Her er det ifølge mediet værd at holde øje med situationen ovre i den lyserøde Racing Point-garage, hvor Sergio Perez pludselig kan blive en fri mand.

Både Hülkenberg og Sergio Perez kunne komme på tale i Haas. Foto: Siu Wu/Ritzau Scanpix

Mexicaneren ville være meget interessant for Haas, lyder det fra Motorsport.com. Men skulle han ikke være tilgængelig for Haas, så forventer de en femte sæson i samme bil for danskeren.

Det ville dog være højst usandsynligt at skifte to kørere, da det både ville være dyrt samt risikabelt at få to helt nye ind.

Mest sandsynligt - i hvert fald ifølge Motorsport.com - er det, at Haas' kørerne i 2021 hedder Magnussen og Hülkenberg. De har haft deres kontroverser - særligt i Ungarn i 2017, hvor danskerne sagde 'suck my balls' til Hulken - men begge kørere har lagt det bag sig.

Mediet fortæller, at Gene Haas ønsker kørere med erfaring, hvilket giver mening, da holdet stadig er meget ungt set i F1-sammenhæng.

Værst af alle: - Smertefuldt fald

- Et af mine værste løb

Watt: - Jeg har ombestemt mig