Medie: Schumacher er ved bevidsthed

En ansat på den afdeling, som racerstjernen er indlagt på, har fortalt en kollega, at han er vågen, fortæller Le Parisien

Formel 1-legenden Michael Schumacher er ved bevidsthed, rapporterer den fransk avis Le Parisien.

Avisen citerer kilder på det hospital i Paris, Hôpital Européen Georges-Pompidou, hvor han netop nu er indlagt – angiveligt med henblik på en stamcelleoperation.

Den 50-årige racerkører, der blev hjerneskadet efter en skiulykke i 2013, er således ’vågen¨’, har en ansat på den cardiologiske afdeling fortalt en kollega.

’Ja, han er indlagt i min afdeling, og jeg kan forsikre dig om, at han er ved bevidsthed’, er kilden citeret for at sige.

Alt omkring patienten holdes dog fortsat hemmeligt, som det hele tiden er sket gennem de seks år, hvor han de seneste fem har opholdt sig i sit hjem i Schweiz.

Ifølge tyske Bild har den mangeårige Ferrari-chef, Jean Todt, netop aflagt et besøg over 45 minutter ved Schumachers sygeleje.

Schumacher har gennemgået adskillige operationer siden 2013, og den aktuelle behandling står den franske professor og hjertekirurg, Phillipe Menasché, angiveligt for.

Der spekuleres i, at han skal udføre en stamcellebehandling, der skal stimulere Michael Schumachers hjernefunktion. Et speciale, som Menasché er en af verdens førende i.

Den tidligere racerkører blev ledsaget på en tildækket båre af et hold på ti mand, blandt andet for at holde nysgerrige væk, da han ankom til hospitalet.

