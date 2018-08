Medier er enige: Denne stjerne erstatter Alonso hos McLaren

Den nuværende Renault-lejesvend Carlos Sainz ventes at blive præsenteret som Fernando Alonsos afløser hos McLaren senere på ugen

I Formel 1 er den enes afsked lig med den andens entré.

Kører-kabalen for næste sæson mangler et væsentligt kort, efter Fernando Alonso tirsdag bekendtgjorde, at han forlader sporten ved udgangen af 2018.

Dermed er et sæde ledigt hos McLaren, og spekulationerne er for længst begyndt at rulle med henblik på, hvem der overtager den tidligere verdensmesters plads hos det britiske mandskab.

Nu mener både motorsport.com og ESPN, at vide, det formentlig bliver en ny spanier, som erstatter den gamle.

Ifølge de to store medier er McLaren i færd med at hente Carlos Sainz, der er ejet af Red Bull, men har været på udlån hos Renault i denne sæson.

Som Ekstra Bladet også tidligere har beskrevet, gik der forlydender om, at spanieren allerede i forbindelse med det tyske grandprix i juli indgik en forhåndsaftale med det britiske team.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Carlos Sainz har foreløbig kørt 30 point ind til sig selv og Renault denne sæson. Foto: All Over Press

Denne havde dog først chance for at blive ført ud i virkeligheden, når Red Bull havde besluttet, hvorvidt de ville satse på Sainz efter dennes lejekontrakt udløb.

Men det østrigske top-team ar angiveligt valgt at give tilliden til Pierre Gasly, som har imponeret hos Red Bulls 'rugekasse' Toro Rosso, hvorfor lejesvenden hos Renault så ud til at blive den store taber.

Lige indtil McLaren altså meldte sig på banen.

Det britiske team har angiveligt kørt sig i stilling til at blive spanierens nye arbejdsgiver over flere uger, og i forbindelse med det seneste grandprix i Ungarn skulle Carlos Sainz' agent, Luis Garcia Abad, have spankuleret frem og tilbage mellem Renault, McLaren og Red Bulls tilholdssted.

Dette giver god mening med henblik på det faktum, at Alonso i sin afskedssalut fortalte, at han har taget beslutningen for længe siden, og at spanieren i øvrigt har samme agent som... Carlos Sainz.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fernando Alonso og Carlos Sainz har et godt forhold til hinanden. Foto: All Over Press

Ifølge motorsport.com skulle det også tale til Sainz' fordel, at han har et godt navn på markedet i forhold til sponsorer, akkurat som det var tilfældet med Alonso.

Med den 14-år yngre landsmand på holdet ville McLarens marketing-værdi i Spanien også kunne bibeholdes, omend Alonso er umulig at erstatte direkte i det øjemed.

Den 37-årige stjerne, der har ni løb tilbage af Formel 1-karrieren, nyder tilmed godt af et fint forhold til Sainz, og har næppe talt i mod idéen, hvis han har haft noget at sige i forhold til erstatningen.

Denne bliver ifølge ESPN offentliggjort senere på ugen, og pressemødet vil formentlig foregå på både engelsk og spansk...

