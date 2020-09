Megacrash udløser 12 advarsler

Dommerne vurderede, at ingen kører bar skylden for det voldsomme crash i Toscanas Grand Prix, men uddelte advarsler til hele 12 kørere

MUGELLO (Ekstra Bladet): Proceduren ved genstarter i Formel 1-grandprixer vil komme under revision efter den voldsomme ulykke i Toscana, som involverede Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi og Nicholas Latifi.

Situationen opstod som en kædereaktion af, at den førende Valtteri Bottas kan bestemme, hvornår feltet må give gas, men overhalinger må først ske ved målstregen.

Forrest gik det fint, men længere nede i feltet kunne kørerne ikke regne ud, hvad finnen foretog sig, som alle prøvede at få den perfekte genstart.

- Heldigvis er alle okay, for det var skræmmende og en grim ulykke. På det tidspunkt kører vi 280 km/t., og alle foran mig troede åbenbart, vi var i gang med at race. Det var vi så ikke, og folk begyndte at bremse. Da jeg så det, var det for sent, siger McLarens Carlos Sainz Jr.

Spanieren slap for en tur til stewards, som til gengæld bad om Kevin Magnussens, Nicholas Latifis og Daniil Kvyats version af episoden.

Efter lang votering og studier af data kom dommerne frem til, at ingen kører bar ansvaret, men valgte at uddele advarsler til 12!

Alexander Albon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lando Norris, Daniil Kvyat, Esteban Ocon, George Russell, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi og Carlos Sainz.

Eller med andre ord kørerne, som lå på placeringer fra 4-15 ved genstarten.

Stewards vurderer, at det var skiftende brug af speeder og bremse af det dusin, som skabte ulykken.

- Vi bemærker os, at nogle kørere kunne have undgået at blive involveret, hvis de ikke direkte havde fulgt bilen foran dem. Ved at gøre det blokerede de effektivt alt udsyn for, hvad der skete foran.

- En advarsel er udstedt, da det er stewards' opfattelse, at ingen kører bar skylden, lyder det i kendelsen.

I front levede Valtteri Bottas helt op til reglerne, skriver de, men mange af kørerne længere nede talte om, hvorvidt det er den rigtige måde at lave genstarter på baner med så lange langsider.

Blandt dem Antonio Giovinazzi, hvis løb stoppede, da han torpederede Kevin Magnussen bagfra.

- Det kan virkelig være farligt. Jeg gav allerede fuld gas sammen med gruppen bagved og pludselig så jeg Magnussen stoppe foran mig. Jeg prøvede at undvige, men var oppe i fart.

- Gruppen foran skal også tænke på os bagved, som allerede var i fuld i gas. Jeg ved ikke, om det var Valtteris fejl, men jeg så bare fem-seks biler foran helt stoppe. Det gode er, at ingen kom til skade.

- Jeg vil ikke pege fingre af nogen, men vi skal se til næste gang, om det ikke kan gøres anderledes, siger Alfa Romeos italiener.

Kevin Magnussens version af crashet, kan du læse her.

