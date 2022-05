Megastjerne taber 1,6 millioner kroner på Formel 1-koks

Av, av, av.

Efter 27 omgange af Spaniens Grand Prix, var verdensstjernen Drake 185.000 pund (cirka 1,6 millioner kroner) fattigere.

Den canadiske rapper Drake havde nemlig sat en pose kryptopenge på, at Charles Leclerc ville vinde grandprixet i Barcelona ifølge Independent .

Den beslutning fortryder han nok nu, for selvom monegaskeren lå solidt i front fra løbets start, fik han ud af ingenting motorproblemer, der betød, at han måtte udgå.

Aubrey Drake Graham, som er hans borgerlige navn, lagde et screenshot af kuponen op på sin instagramstory med teksten: 'Første Formel 1-odds, lad os se, hvad der sker.'

35-årige Drake har flere gange delt odds-kuponer på sociale medier. Det skyldes måske, at han har indgået et samarbejde med kryptospilsiden Stake.

Det blev en kort dag på kontoret for Charles Leclerc i Spanien. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Han har også tidligere tabt 550.000 dollars svarende til næsten fire millioner kroner på en UFC-kamp. Til gengæld vandt han 1,4 millioner dollars (9,7 millioner kroner) på Super Bowl i februar.

Her satte han penge på en LA Rams sejr, at Odell Becham Jr. ville score mindst én touchdown, og at han ville tilbagelægge mere end 62,5 yards i kampen.

Alle gik hjem.

Drake ligger dog ikke søvnløs over de senest tabte penge, da han har en estimeret nettoformue på 180-260 millioner dollars (1,2-1,8 milliarder kroner).

Med nul point for Charles Leclerc i Spanien mister han føringen i VM, hvor Verstappen har taget pladsen, efter at han vandt på Circuit de Barcelona-Catalunya.

Næste weekend gælder det den historiske bane i Monaco. Leclercs hjemmebane.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fjerde afsnit af Blodbold er på banen. Her kan du høre om den helt centrale rolle, Michel Platini spillede, da Qatar fik VM.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Debriefing fra Barcelona: Maratonmøde med Kevin

Watts karakterer: Alt kan ske fra nu af

Mercedes er tilbage: - Vi kan køre med om VM