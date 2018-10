Megatalentets sværeste Formel 1-løb: Minder om vennens død

- Naturligvis er det en svær weekend for mig, siger Charles Leclerc, som for første gang besøgte stedet, hvor vennen Jules Bianchi døde

SUZUKA (Ekstra Bladet): Fire år er gået, siden Jules Bianchis tragiske ulykke under Japans Grand Prix, som kostede den talenfulde franskmand livet.

Hans minde lever; ikke mindst når F1-karavanen er tilbage på Suzuka, men for en kører er denne weekend helt speciel.

Den kommende Ferrari-stjerne Charles Leclerc havde Jules Bianchi som mentor.

Onsdag besøgte Sauber-køreren for første gang det sted på banen, hvor hans ven ramte en kranvogn.

- Naturligvis er det en svær weekend for mig. Jules har været en enorm hjælp for mig og ikke kun, hvad angår racing. Han var en del af familien, sagde Leclerc på sin briefing i Japan.

- Jeg har aldrig været i Japan, så ‘trackwalken’ var ret følelsesladet.

To år senere, mens Charles Leclerc kørte F2 i Aserbajdsjan, mistede han også sin far.

På hjemmebanen Monaco ærede hans sin far ved at benytte hans gamle hjelmdesign.

F1 ønsker, at tilskuerne kan genkende kørerne på deres hjelme, så det er kun tilladt at benytte en specialhjelm i løbet af sæsonen. Derfor har han ikke noget særligt oppe i ærmet til dette løb.

Men Leclerc påtænker en fælles hyldest til vennen og faderen næste sæson.

- I år kan jeg ikke gøre mere end at prøve at få offentligheden til at minde ham så meget som muligt, siger Leclerc.

Debriefing fra Sochi: Detaljen Haas-bossen tier om

Kevins F1-fremtid sikret til 2020: Få ALLE detaljerne

Mød Haas-mekanikerne: 'Kevin er en af drengene'

Se også: Efter skældud: Nu er der ros til slemme Kevin

Se også: Watt efter hed debat: - Han ligger som han har redt