Mick Schumacher er stadig forundret over, at det gik så galt i Monaco

BAKU (Ekstra Bladet): Efter granskning af data og tv-billeder lyder den officielle forklaring på Mick Schumachers Monaco-ulykke fortsat, at han bevægede sig ti centimeter fra ideallinjen under de fugtige betingelser og ramte en våd plet, som forårsagede dobbelt hjulspin.

En fejlslagen korrektion senere, og han var i væggen.

Mange af kollegaerne reagerede straks, fordi det så voldsomt ud, og Formel 1-biler normalt forbliver i et stykke, med mindre der er tale om mere ekstreme ulykker.

- Det var meget besynderligt, for ulykken i sig selv var ikke så stor, at den burde have delt sig i to, siger Mick Schumacher i Baku.

- De fleste, jeg har talt med, sagde, at det så mærkeligt ud, men vi kan ikke tjekke, om noget rent faktisk gik i stykker. Data antyder det ikke, så formentligt var det bare den våde plet, siger tyskeren.

For andet år i træk totalsmadrede Mick Schumacher sin bil i Monaco. Foto: Steven Tee/Haas F1 Team

Trods sine tre ulykker i år er der ikke umiddelbart planer om at lægge kørestilen om.

- Der er en afvejning mellem risiko og fortjeneste. Jeg prøver at komme i pointene, og det involverer risiko, men det er område, hvor jeg skal lære mere.

- Midterfeltet er meget tæt, så hvis du ikke tager risiko, ender du som 15’er eller lavere. Og jeg vil ind i top ti. Det er op til mig at finde den rette margen, og det er noget, jeg måske ikke er lykkedes med endnu. Det er et spørgsmål om tid.

Günther Steiner er ikke tilfreds for tiden, og det ved Mick Schumacher alt for godt. Foto: Jan Sommer

- For mig er det ikke et ægte andet år som kører, for du skal lære så meget nyt, og bilerne er helt anderledes, siger Schumacher.

For de 19 øvrige kørere er bilerne dog også helt anderledes til, hvad de har været vant til.

Fik du læst?

Skrækkelig start

Debriefing fra Monaco: Økonomisk hovedpine

Alvor-snak med Schumi: Nu er det nok!