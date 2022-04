Melder sig ud: Holder dig for nar

Mens rivalerne allerede er i gang med at forbedre deres biler, venter Haas-teamet, indtil de er sikre på, at de kommer med et stort skridt fremad

Holdene op og ned ad paddocken har indledt et oprustningsrace, hvor der løbsweekend efter løbsweekend bliver sat nye eller modificerede dele på bilerne for at gøre dem hurtigere.

Indtil videre har Kevin Magnussens Haas-team meldt sig helt ud af den kamp.

- Jeg vil først og fremmest se, hvor vi er. Jeg har ikke travlt med at putte noget magisk på bilen eller noget af den slags. Jeg vil være sikker på, at når vi sætter noget nyt på bilen, så kan du se en forskel, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Ellers holder du dig selv for nar, hvis du tror, alt bliver bedre næste gang, vi medbringer en flap her eller der, konstaterer teamchefen.

- Vi arbejder på det, vi sætter pakker sammen, vi laver simulationer af de pakker, og når tallene ser rigtige ud, går vi i gang med produktionen. Så simpelt er det.

Haas-raceren var en af de mere udviklede fra sæsonstart med flere detaljer end mange af rivalerne. Foto: Jan Sommer

Haas har en plan for opdateringer, og den blev også vendt, da Kevin Magnussen var på besøg i Maranello før grandprixet på Imola. Men ingen havde lyst til at dele mere detaljerede oplysninger end det.

Derfor er den første store opgradering af VF-22’eren heller ikke lige om hjørnet og nåes næppe til Barcelona sidst i maj, hvor holdene traditionelt laver deres første markante ændringer.

Fra vindtunnel og CFD til racerbane tager nemlig en del tid; ikke mindst hos Haas, der har udliciteret produktionen.

- Det kommer an på delen. En hel bagvinge tager længere tid end bremsekøling. Jeg kan ikke forudse det, men det tager normalt fire-seks uger at lave en opgradering, siger Steiner.

På Imola havde Alpha Tauri eksempelvis et helt nyt gulv (bundplade) på sin bil, som gjorde teamet mere konkurrencedygtige.

Mercedes har dele med til Miami, som de håber vil afhjælpe tyskernes enorme problemer med ‘porpoising’, hvor bilen hopper op og ned ad langsiderne.

Charles Leclerc fører VM. Forspring til Max Verstappen er markant, fordi hollænderen er udgået to gange. Foto: Jan Sommer

Sporene skræmmer hos Haas, hvor man i 2019 udviklede bilen i en forkert retning, spildte en masse millioner på nye dele og endte sæsonen med samme specifikation, som året var indledt med.

Hele vejen ned gennem F1-paddocken snakkes der om porpoising - og i særdeleshed hvordan man slipper af med det. Hvor hurtigt, holdene får bugt med det, bliver afgørende for sæsonstarten, lyder det fra journalist Jonas Hüttel i 'Hurtigste omgang', hvor han også forklarer, hvad det forjættede fænomen egentlig er

Ferrari har i år en tilgang til opgraderinger, som minder om Haas’.

Begge teams gik meget tidligt i gang med designet af 2022-racerne og mødte allerede til test med yderst detaljerige biler, som de stadig er ved at lære godt at kende.

- Vi får et par nye dele på bilen, fordi Miami er høj hastighed sammenlignet med, hvad vi har kørt hidtil, sagde Ferrari-teamchef Mattia Binotto efter løbet på Imola.

Italienerne har også udfordringer med ‘porpoising’; ikke så slemme som Mercedes’, men værre end Red Bulls.

- Vi har stadig et performance-potentiale, som vi prøver at nå til. Det er hovedmålet i Miami, men jeg kan sige, at de større opgraderinger kommer snart efter det løb.

Ferrari har været hurtigst i Bahrain og Australien, mens Red Bull har haft overtaget i Saudi Arabien og Imola. Foto: Jan Sommer

Budgetloftet spiller også en rolle.

De store teams kan ikke længere kaste ubegrænsede summer efter opdatering og bliver nødt til at vælge, hvilke nye dele de vil satse på. Ude på racerbanen kan de ikke bare prøve løs uden, at det får en konsekvens.

