Melder ud efter mystisk pause

Formel 1-stjernen Lewis Hamilton har meldt sig tilbage på banen, efter at han umiddelbart efter den dramatiske finale i december trak stikket på de sociale medier

Spekulationerne om Lewis Hamilton har været mange. Stopper han? Fortsætter han?

Ingen kunne for så vidt fortænke den 37-årige brite i at kaste håndklædet i ringen efter det vanvittige drama i december på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi, hvor Max Verstappen overhalede ham på den sidste omgang og tog den ottende VM-titel ud af hænderne på ham.

Ganske vist har han kontrakt med Mercedes frem til og med 2023, men hvis Sir Hamilton vil ud af den - så kommer han det. Det er i hvert fald ikke årslønnen på 425 millioner kroner, der nødvendigvis holder ham bundet. Manden er allerede god for knap to milliarder.

Ham selv har man ikke kunnet få noget ud af - for han vendte omverdenen ryggen efter den sælsomme oplevelse i De Forenede Arabiske Emirater. Og i øvrigt slettede alle, han fulgte på Instagram, så han dengang og stadigvæk slet ikke følger nogen.

Men nu er der livstegn.

For på både sin Instagram- og Twitter-konto slog Hamilton lørdag et billede op med den ledsagende tekst: 'Jeg har været væk. Nu er jeg tilbage!'

Billedet viser en smilende Hamilton i Grand Canyon - og det er noget, hans følgere kan lide. Flere end to millioner har i hvert fald liket opslaget. Herunder hans arbejdsgiver, Mercedes, der byder ham velkommen tilbage.

Det kan resten af verdens Formel 1-fans altså også - og glæde sig til endnu flere drabelige dueller i 2022.

Første gang man kan se de hurtige herrer i aktion bliver til test på Circuit de Barcelona-Catalunya onsdag 23. februar. Mercedes launcher den nye racer 18. februar ved et stort event, hvor også den danske F2-kører Frederik Vesti vil være til stede.

Her skal de markant ændrede 2022-racere i aktion for første gang - det kan du læse meget mere om her.

Tom Kristensen var i øvrigt ikke i tvivl om, at Hamilton ville vende tilbage. Hør hans vurdering her: