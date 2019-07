Mentalt slag i hovedet for Kevin og Haas

En af Kevin Magnussens mest overraskende lørdage for Haas endte med total nedtur i løb nummer 50 for Haas

SPIELBERG (Ekstra Bladet): Layoutet på kompakte Red Bull Ring med sin højdeforskel på 63 meter er som en stor rutsjebane. Men for Kevin Magnussen og Haas-teamet var der ikke meget grin over Østrigs Grand Prix, som kun blev en tur i den følelsesmæssige rutsjebane.

Fra den ekstreme optur over danskerens overraskende kvalifikation som femmer foran både en Ferrari og en Red Bull til 69 omgange kun i kamp mod Williams.

Kevin Magnussen var fåmælt og frustreret, da Ekstra Bladet talte med ham efterfølgende ovenpå næstsidstepladsen.

- Jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at en bil, der kan være femtehurtigst i går, lige pludselig er langsom...

Kort forinden havde han til en af de internationale tv-stationer understreget det paradoksale i, at han kun kunne slå Robert Kubica og ikke var i stand til at følge Williams-teamkammeraten George Russels fart.

- Det er virkelig hårdt med de opture, vi ofte får i tidtagningen, når man så får de slag i hovedet i løbet, hvor man vitterlig er hjælpeløs.

- Det er meget svært at forklare og sindssygt frustrerende. Disse op- og nedture er mentalt rigtig hårdt lige nu.

Han havde ingen forklaring på, hvad der skete lige før starten, hvor Haas-raceren bevægede sig en smule. Hvilket kostede en tur gennem pitten som straf.

I løbet var begge Haas-racere hjælpeløse. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

I sidste ende betød den ingenting, for farten var borte fra start.

- Efter et par omgange kan jeg mærke, at jeg begynder at skøjte rundt. Det bliver bare værre og værre, mens de andre overhaler og kommer ind i deres rytme, siger danskeren.

Romain Grosjeans dag var ikke meget bedre. Han startede 11’er med frit dækvalg og sluttede 16’er. Franskmanden troede ikke på hurtige løsninger ovenpå tredje løb i træk uden Haas-point.

- Jeg har, det kommer til at tage tid, sagde han.

Teamchef Günther Steiner var heller ikke videre positiv.

- At køre som det her er ufatteligt - på den negative måde. Efter at have kvalificeret os som femmer og så have sådan et race; jeg kan ikke sige andet, end det er skuffende.

- Vi prøver at forstå, hvad der sker fra kvalifikation til løb, men lige nu har vi ingen idé, siger Steiner.

Rivalerne fra Renault havde også en skrækkelig dag. Begge sluttede uden for top ti, mens motorkunderne fra McLaren formåede at køre to racere i pointene. Carlos Sainz sågar fra sidste startrække til ottendepladsen …

