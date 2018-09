Mercedes-boss kom med forslag: Kevins boss siger nej tak

Det skabte virak, da Mercedes-chef Toto Wolff tidligere i år foreslog, at holdene i Formel 1 burde have tre biler i stedet for de nuværende to.

Argumentet om, at unge kørere vil have nemmere ved at slå igennem, blev brugt, men direktøren for Formel 1, Charlie Whiting, affejede forslaget med manglende støtte som begrundelse.

Nu blander også Kevin Magnussens chef på Haas-teamet, Günther Steiner, sig i debatten.

- Jeg er ikke enig i en tredje bil, da den vil forvirre det samlede billede, fortæller han til Autosport.

- Det vil være meget svært at forstå for fans og nye tilskuere. Efter min mening vil det forvride mesterskabet. Jeg mener, at vi skal sætte os ned og komme med et bedre forslag, siger teamchefen.

Det vil i udgangspunktet være de større hold med en bedre økonomi, som vil stå stærkest, hvis ideen om de tre biler bliver ført ud i livet.

Netop det har teamchefen på det amerikanske hold da også gjort sig sine overvejelser omkring.

- Som det ser ud nu, har vi ingen interesse i at bringe en tredje bil på banen. Hvis en kommer og betaler for den, kan vi overveje det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kevin Magnussen får ikke ny holdkammerat lige foreløbig. Foto: Vincent Thian/AP

En anden bekymring, som nævnes, er, at når feltet får tilføjet flere biler, vil det give færre muligheder for at skrabe point sammen for de mindre hold. I det tilfælde vil point-systemet skulle en tur under luppen.

Der hersker i forvejen en markant forskel på de tre førende hold, Mercedes, Ferrari og Red Bull, og resten. Spørger man Günther Steiner, har han et bud på, hvad der vil kunne udligne forholdene.

- Kløften mellem holdene ville forsvinde med et budgetloft. Lige meget hvad vi designer, vil kløften ikke forsvinde. Uanset hvad man kommer op med, vil folk med flere ressourcer og flere penge bare gøre det bedre, fortæller Steiner.

Se også: Vraget stjerne vil kopiere Kevin

Se også: Vinder sejre på stribe: Schumacher stormer mod kæmpe titel

Se også: Efter nej til Formel 1: Danske fans nægter at give op

Lars Seier raser over F1-beslutning: 'Uforskammet og flabet'