Mercedes-boss truer med krig

Lewis Hamilton svarede igen på imponerende vis under sprintkvalifikationen til Brasiliens Grand Prix, så briten starter søndagens løb fra tiendepladsen, mens VM-rivalen Max Verstappen holder på næstbedste startposition.

Med en motorstraf i baggagen endte dramaet om hans ulovlige DRS-vinge med ‘kun’ at koste ham fire placeringer, da sjettepladsen under alle omstændigheder var bedst mulige startposition på Interlagos.

- Med Lewis’ fart i sprinten, kan han vinde søndagens løb. Det vil blive meget svært at forsvare sig mod ham med den fart, sagde Red Bull-teamchef Christian Horner efterfølgende.

Det faktum fandt Mercedes-teamchef Toto Wolff også glæde i, da han gjorde status over det seneste døgn.

Toto Wolff (t.h.) var skuffet og overrasket over straffen. Foto: Pedro Pardo/Ritzau Scanpix

Men han var meget skuffet over forløbet, der endte med, at Hamilton blev diskvalificeret fra fredagens tidtagning grundet en DRS-vinge, der kunne åbne marginalt mere end de tilladte 85 millimeter.

0,2 millimeter mere end tilladt ifølge Mercedes.

Wolff har ingen problemer med dommen, fordi vingen bestod ikke et tjek udførligt beskrevet i et teknisk direktiv. Men sagen skulle aldrig have nået stewards, fordi skaden opstod under tidtagningen.

- Normalt er der en almen sund fornuft-buffer, som ikke eksisterede denne gang, sagde Wolff lørdag aften.

- Normalt ville man tillade, at det blev repareret. Lige så snart det blev indrapporteret til stewards, var kuglen affyret, og det satte stewards i en svær situation. Indtil i eftermiddag troede vi, at alt var okay, fordi vingen var beskadiget. Den ene side var okay, midten var okay, men den højre side var beskadiget, så vi havde rent faktisk en performance-ulempe.

Mercedes virkede langt stærkere end i Mexico, og Valtteri Bottas starter løbet fra pole. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Om der var tale om særligt nævenyttige FIA-folk i Brasilien eller pres fra andre teams, ville han ikke ind på.

Men østrigerne tager handskerne af resten af sæsonen.

- Måske skal vi til at se på andre med mere strikse øjne. Til de kommende løb kommer vi til at holde øje med hver lille del, som falder af en bil, og vil stille spørgsmål.

- Der er ingen gentlemen i Formel 1, men hvis der var en gentleman-aftale, så eksisterer den ikke mere. Der er ikke en millimeters eftergivenhed til at reparere noget. Hvis noget er brækket, må du ikke røre det, og sådan vil det være i år, siger han.

Lewis Hamilton er 21 point efter i VM-stillingen. Foto: Amanda Perobelli/Ritzau Scanpix

Max Verstappen fik samtidigt en bøde for at røre ved Hamiltons bil efter tidtagningen, hvilket man ikke må, når den er under parc fermé.

Han skal betale af egen lomme, fortalte han, og håber, at det internationale motorsportsforbund bruger de 50.000 euro på en god middag med masser af dyr vin …

Han anede intet om DRS-problemet, men kiggede i stedet på bagvingen som sådan. I foråret talte Mercedes med store ord om fleksende bagvinger hos Red Bull, hvilket ikke er tilladt.

Max Verstappen tog sin bøde meget rolig. Andenpladsen i sprintløbet udløser to point til VM-stillingen, og han har gode chancer for at udbygge sin føring yderligere søndag. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Men også visse dele på Mercedes-raceren har det med at bøje lige rigeligt.

- Der er stadig ting at se på. Fordi ved visse hastigheder ser det ud til, at deres vinge flekser, sagde Verstappen.

- Vi skulle jo ændre alle bagvinger en smule i begyndelsen af sæsonen, men det ser ud til, at noget stadig rører sig derovre, så derfor tog jeg et nærmere kig.

