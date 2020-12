Mercedes-bossen overbevist: Fremtidens stjerne

SAKHIR (Ekstra Bladet): 2020-sæsonen i Formel 1 fortsætter med at levere lige så mange overraskelser som i den virkelige verden uden for paddocken.

I sit næstsidste løb for Racing Point vandt 30-årige Sergio Pérez sit første grandprix med podiedebutanten Esteban Ocon på andenpladsen og Lance Stroll på tredjepladsen.

Bedre anbefaling kan man ikke give til Red Bull, som overvejer at give Pérez pladsen ved siden af Max Verstappen til næste år.

Men fundamentet til choksejren blev skabt af en fejl hos Mercedes på niveau med, da Red Bull i Monaco 2016 ikke havde dækkene klar til Daniel Ricciardos pitstop.

Radioen fejlede i Mercedes-garagen, så Valtteri Bottas’ dæk blev sat på George Russells bil.

Vikaren for coronaramte Lewis Hamilton var ellers ved at fuldføre sin Mercedes-debut med en sejr.

I sit 194. forsøg vandt Sergio Pérez et Formel 1-grandprix. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Alligevel vandt han noget: En fremtid hos Mercedes.

- Jeg føler med George. Vi ønskede ikke at sætte forventningerne for højt, men han overpræsterede, overpræsterede og overpræsterede. Fredag til træning. Lørdag til tidtagning kun et par hundrededele fra Valtteri og igen i dag, sagde teamchef Toto Wolff efter løbet.

- Hans racing var ufattelig. Han kom fra startlinjen med den hurtigste reaktionstid i en bil, der er for lille og ikke er bygget til ham med pedaler, som ikke passer til ham. Alligevel tog han føringen, kørte et brillant løb og havde to chancer til at vinde.

- Det er ikke en trist dag, men en dag hvor vi lærer som team. Vi lærte, at vores radioer ikke må fejle, hvis mesterskabet er på spil. Og vi lærte, at George Russell kan man stole på i fremtiden. Han har alt de potentiale, end stjerne har brug for.

- Sergio kørte et brillant løb og fortjener sejren, fordi vi lavede for mange fejl og var uheldige med en punktering.

George Russell tog føringen fra start. Foto: KAMRAN JEBREILI/Ritzau Scanpix

Mercedes-chefen adresserede også kritiske røster over, at Russells præstation viser, at alle kan levere i en Mercedes. Så med andre ord er tyskernes syvdobbelte verdensmester ikke noget særligt.

- Lewis Hamilton vinder så meget, fordi han er den bedste kører i, hvad der lige nu er den bedste bil. Vi har en positiv indflydelse, når bilen er god og en negativ, når den ikke fungerer, siger Wolff.

- Der er aldrig en kører, der gør hele forskellen, og det er aldrig en bil, der gør hele forskellen, men en kombination af de to.

- Lewis er stadig pejlemærket. Han er den bedste derude og har vist det med sine adskillige rekorder. Så man skal ikke lade sig rive med trods et fænomenalt løb af en ny knægt, som har en stor fremtid foran sig i Formel 1. Lewis er stadig benchmark.

Selv om George Russell er fremtidens mand hos Mercedes, forfremmes han tidligst til Hamiltons teamkammerat i 2022.

- Han er en Williams-kører og er på kontrakt med dem. Vores opstilling er Valtteri og Lewis. Så jeg ser det ikke som en realistisk mulighed i øjeblikket. Men jeg forstår, at det ville være en interessant situation med dem begge i teamet og måske lidt af en vild tur for os, men det vil ske i fremtiden, siger Toto Wolff.

