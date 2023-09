Mercedes-chef: Frederik er på vej til F1

Frederik Vesti har i denne sæson vist, at han har, hvad der kræves for at nå Formel 1, mener Mercedes’ talentchef, Gwen Lagrue

MONZA (Ekstra Bladet): I januar 2021 blev Frederik Vesti del af en meget eksklusiv gruppe, da Mercedes indlemmede den unge dansker i sit talentprogram.

Pascal Wehrlein, Esteban Ocon og George Russell er de tidligere dimittender fra Mercedes. Fælles for dem er, at de alle fik en chance i Formel 1.

Udgangspunktet for Mercedes’ talentchef, Gwen Lagrue, er, at Frederik Vesti følger i deres fodspor.

- Jeg mener, at han helt bestemt er på vej til Formel 1. Det er derfor, at vi arbejder sammen med ‘Fred’, og vi investerer i ham, siger Lagrue.

Under sidste weekends grandprix fik Ekstra Bladet audiens hos Mercedes med mulighed for at tale nutid og fremtid for det danske stortalent.

- Han gør det rigtig godt i vores simulator derhjemme på fabrikken, og vi sætter ham i bilen i Mexico og normalt også Abu Dhabi.

Talentchefen tager forbehold, da den anden af de to obligatoriske træninger endnu ikke er officielt meldt ud. F1’s sæsonfinale er imidlertid det oplagte sted at afvikle den.

- Han kører også den anden fredagstræning samt rookietesten i slutningen af året. Og vi arbejder aktivt for at sikre ham en fremtid, siger talentchefen.

- Fred fortjener vores fulde støtte og hjælp. Han gør det arbejde, vi beder ham om.

Gwen Lagrue og manager Dorte Riis Madsen i fjor på Monza efter to andenpladser til Frederik Vesti. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kørermarkedet ser dog begrænset ud, efter at Mercedes senest forlængede sine kørere, hvilket kun efterlader sæder hos Wiliams, Alfa Romeo og Alpha Tauri - og Red Bulls B-team er forbeholdt Red Bulls egne kørere.

F1 kræver penge

Lige nu fokuserer Gwen Lagrue sammen med Vestis manager, Dorte Riis Madsen, på 2024; franskmanden vil endnu ikke tale om 2025, hvor store dele af gridden har kontraktudløb, og en større rokade kan finde sted.

- Jeg kan ikke se ind i fremtiden. Målet lige nu er at vinde Formel 2 og finde den bedste mulighed for Fred næste år. Det inkluderer et F1-sæde, og hvis det ikke lykkes, har vi stadig arbejde til ham.

Da Kevin Magnussen i sin tid forhandlede med Force India og siden debuterede for McLaren, indebar aftalen sponsorat fra Anders Holch Povlsen.

Hvis Frederik Vesti når Formel 1, kommer det til at omfatte en eller anden form for støtte.

- Der er finansiel opbakning bag hver eneste rookie, som træder ind i Formel 1. Vi arbejder sammen med Dorte, og alene når vi sætter ham i vores bil, indebærer det også en finansiel investering fra vores side, siger Lagrue.

Sæsonen slutter først i Abu Dhabi i november, men Prema og Vesti betragter weekenden som finalen i F2. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Alle muligheder, inklusive Mercedes’ kundehold, vil involvere finansiel støtte. Sådan har virkeligheden altid været i Formel 1.

- Michael Schumacher kom med penge i ryggen, Alonso kom med penge, Lewis Hamilton gjorde det. Så selvfølgelig, hvis Fred Vesti når Formel 1, vil det indebære økonomisk støtte. Vi er en del af den støtte, siger Mercedes-chefen.

Nøglen til F2: - Meget tilfredse

MONZA (Ekstra Bladet): I sin anden Formel 2-sæson og efter at Frederik Vesti er vendt tilbage til Prema-teamet, har den 21-årige vundet fire gange, inklusive i Monaco.

- Indtil videre har han leveret meget stærkt og stabilt, hvilket gør os meget tilfredse. Vi sætter pris på, hvordan han har forbedret især fredagens træning, som er nøglen til F2. Han leverer hver weekend. Han kæmper for sejre og poles; det er, hvad vi forventer, og hvad han gør, siger Mercedes-talentchef Gwen Lagrue til Ekstra Bladet.

- Som kører har han forbedret sig, men også som mand. Han er mere moden, hvilket er normalt, når man bliver ældre.

- Han har en stærkere kapacitet til at reagere, når han har haft en vanskelig session.Er bedre i stand til at skifte og vende tilbage med en positiv tilgang. Sidste år kunne det tage en event. Nu sker det fra en session til den næste. Bom, han er der straks, og det er en kæmpe forbedring.

- Hvad vil du gerne se mere af?

- Ikke det store, for at være heldig ærlig. Selvfølgelig forventer vi altid poleposition og sejr. Men så længe han kæmper om det, er det fint med mig og os. Vi er tilfredse med, at han bejler til titlen.

'Shit happens'

Frederik Vestis mesterskab har været præget af stabiltet. Den led et knæk med en afkørsel på vej til startgridden under våde forhold på Spa, hvorefter rivalen Théo Pouchaire genvandt føringen.

- Det sker for enhver mester. ‘Shit happens’, og det kommer vi aldrig til at bebrejde ham. Det var tilfældet på Spa.

- Naturligvis er det ikke ideelt, når du kæmper for mesterskabet. Den, der var mest ophidset, var ham selv.

- Det var hans fejl, men under meget særlige betingelser med dårligt vejr og kolde dæk. Victor Martins begik samme fejl, han undgik bare barrieren. Så vi var lidt uheldige.

- Det var vi også på Silverstone, hvor han blev skubbet af og ellers kunne have kørt med om sejren, siger Lagrue.

Interviewet er lavet, lige før Vesti og alle øvrige bejlere til titlen begik fejl i Holland og kom derfra uden point.

