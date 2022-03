Mercedes chokerer med ny racer

Kevin Magnussen er sensationelt tilbage i Formel 1. Han tager russiske Nikita Mazepins plads hos Haas, der blev fyret i sidste uge.

Men det er ikke den eneste nyhed, der trækker overskrifter i Formel 1-verdenen.

Mercedes er mødt op til de sidste pre-season test i Bahrain med et helt anderledes design på deres racer, end de havde til testdagene i Barcelona for få uger siden.

Den helt store forskel ses på siden af raceren, der er blevet meget smallere, end man så i Barcelona.

Spanske Movistars tekniske ekspert inden for Formel 1, Albert Fabrega, har dokumenteret de radikale ændringer og sammenlignet med designet fra Barcelona.

En potentiel fordel

Det er stadig uvist, om det nye design vil give de otte-dobbelte verdensmestre en fordel. De første test i Bahrain gik i gang klokken 8 dansk tid torsdag, men vi vil først se tider, der kan tolkes på i løbet af fredagens test.

Mercedes' nye design er dog tydeligvis et forsøg på at øge bilens downforce. Det skriver BBC's Formel 1-skribent Andrew Benson.

'Jo hurtigere luften strømmer igennem venturi-tunnelerne, der sidst var set i F1 i 1982, under bilens gulv, desto mere downforce har bilen, og desto hurtigere kører den,' skriver han på BBC.

Den nye Mercedes kører-konstellation, Lewis Hamilton og George Russell poserer foran Mercedes-raceren inden den første test i Bahrain. Foto: Mazen Mahdi

Idéen med de smalle side-pods på raceren er at få luften til at strømme hurtigere over overfladen på bilen, så luften bliver 'trukket' hurtigere ud fra under bilen, forklarer han.

'Alle hold forsøger at gøre de samme ting, men har forskellige måder at gøre det på. Ferrari har rillede side-pods, Red Bull har en tungere side-pod med et under-cut, men Mercedes har taget deres til det ekstreme, skriver han.

Formel 1 har sammenlignet siden på Mercedes, Red Bull og Ferrari-bilen og lagt det op på deres Twitter.

Ikke første gang

Mercedes har før overrasket med et helt nyt design af sin racer til den anden pre-season test.

I 2019 trak de også opmærksomhed, da de mødte op til anden test i Barcelona med en ny næse, frontvinge og nye side-pods, der alt sammen havde til mål at forbedre aerodynamikken og give mere downforce.

I skrivende stund er der kommet få reaktioner på Mercedes' nye design.

Reporter hos BBC Jennie Gow deler en reaktion fra Red Bulls teamchef, Christian Horner, på Twitter.

'Det er et noget anderledes koncept. Det skal aerodynamik-folkene og ingeniørerne kigge nærmere på. Lad gutterne undersøge og fordøje det,' har han sagt ifølge Jennie Gow.

Formel 1's administrerende direktør, Ross Brawn, har også kommenteret designet til F1 TV.

- Der er nogle ekstreme tolkninger af reglerne, hvilket kan føre til en masse debat. Vi regnede ikke med dette Mercedes-koncept, siger han.

BBC Sport erfarer desuden, at FIA har kigget på det nye design og givet det grønt lys.

Der bliver kørt test på Bahrain International Circuit torsdag, fredag og lørdag.

Kevin Magnussen skal i aktion fredag.

Sæsonen bliver skudt i gang for første gang, når der køres Grand Prix på samme bane 20. marts.

