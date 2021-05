Mercedes dukket: Sensation i Monaco

MONACO (Ekstra Bladet): Jubelscenerne var afdæmpede, for Charles Leclerc afsluttede sin kvalifikation til Monacos Grand Prix med at sende sin Ferrari i væggen.

Men den lokale helt scorede Ferraris første pole-position siden Mexico i 2019 og starter forrest, så længe hans gearkasse har overlevet ulykken.

Skal den skiftes, koster det fem strafplaceringer, og det frygter Ferrari-stjernen, indrømmede han efter tidtagningen.

Løbene i Monacos gader er som regel kedelige, men kvalifikationen er et drama og sand test af både mand og maskine.

2021-udgaven skuffede ikke og bliver godt for VM-duellen.

Mercedes og især Lewis Hamilton var på hælene.

Briten kunne ikke sætte en omgang sammen og starter helt nede på syvendepladsen på en bane, hvor man kun overhaler via pitstop og strategi.

Det lykkes Daniel Ricciardo at vinde her for år tilbage trods store motorproblemer; så svært er det at komme forbi.

- Det er en skam at slutte i væggen. Det dæmper begejstringen, men jeg er ufatteligt glad for min første omgang, siger Charles Leclerc.

- Men det er en stor overraskelse for os.

Ferraris Charles Leclerc har en god chance for at vinde på sin hjemmebane, hvis han beholder sin pole-position. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Max Verstappen var førsteudfordrer og havde potentialet til bedste tid. Crashet spolerede imidlertid Red Bulls hollandske superstjernes sidste forsøg, hvilket han tog med sindsro.

- Der er en forskel på, om man gør det med vilje. Det her var ikke bare en brækket frontvinge. Det kunne ske for os alle, når vi er på grænsen, siger hollænderen.

I anden startrække holder Valtteri Bottas (Mercedes) og Carlos Sainz (Ferrari) og bag dem Lando Norris (McLaren) og Pierre Gasly (Alpha Tauri).

Den startgrid havde de forreste forudset …

Q1 bød på en lettere pinlig exit for Fernando Alonso. Den dobbelte verdensmester slog kun Nicholas Latifi og Nikita Mazepin på en bane, hvor køreren for alvor gør en forskel, hvor erfaring betyder meget, og han har vundet to gange.

Alderen er ved at indhente den 39-årige spanier …

Lewis Hamilton var ved siden af sig selv og kvalificerede sig kun syver. Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

Selv om Alpine har kæmpet med at ‘tænde’ dækkene denne uge, så lykkedes det bedre for teamkammeraten Esteban Ocon, som var et halvt sekund hurtigere.

Franskmanden kvalificerede sig 11’er som den første med frit dækvalg til løbet.

En anden skuffelse var Daniel Ricciardo, som tidligere har regeret i disse gade. Australieren kvalificerede sig kun 12’er for McLaren.

Mick Schumacher starter sidst, fordi tyskeren crashede ret voldsomt under tredje træning. Hans Haas kunne ikke repareres i tide.