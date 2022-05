Mercedes er tilbage: - Vi kan køre med om VM

Mercedes viste gode takter under Spaniens Grand Prix, og teamchef Toto Wolff tror på, at bilerne kan køre med om verdensmesterskabet

Det værst tænkelige skete på første omgang i Spanien set med danske briller.

Kevin Magnussen og Lewis Hamilton kørte sammen, og danskeren kunne ikke køre sig tilbage i løbet og slet ikke i pointene.

Anderledes gik det for den syv-dobbelte verdensmester, der på trods af at have været næstsidst efter første omgang kørte sig op på femtepladsen. Han var helt oppe på fjerdepladsen, men motorproblemer til sidst betød, at Sainz gik forbi.

Mercedes' teamchef, Toto Wolff, var da også begejstret for de positive takter, Hamilton viste i bilen.

- Lewis havde formentlig den hurtigste racerbil i dag. Han var 50 sekunder fra (førstepladsen, red.) til sidst, og i perioder var han den hurtigste i løbet. Det viser det potentiale, som bilen har, siger han på et pressemøde efter løbet.

- Den fart, han havde i bilen, var god for hans moral, men også vores moral. Da han kravlede hele vejen op til fjerdepladsen, lignede det en bil, der kan vinde verdensmesterskaber.

Lewis Hamilton og teamkammeraten, George Russell, i Spanien. Foto: Nacho Doce/Ritzau Scanpix

Og det var også en ekstra glad Lewis Hamilton, der mødte pressen efter løbet.

- Et løb som dette føles som en sejr, og det føles for det meste bedre end en sejr, når man kommer tilbage så langt bagfra. Jeg skulle igennem en masse modgang i løbet, lyder det fra stjernen, der har 103 grandprix-sejre på cv'et.

Og det var ikke kun Hamilton, der havde vind i sejlene i Barcelona. George Russell kørte i mål til en podieplads bag de to Red Bulls, og derfor ligner Mercedes det hold, vi kender fra forrige sæsoner, mener Toto Wolff.

- Jeg så en racerbil i dag, der mindede mig om vores bil fra forrige sæsoner, der kan komme fra bunden af feltet til podiet.

Og så er det oplagte spørgsmål til den 50-årige østriger: Kan Mercedes køre med om VM?

- Det tror jeg, vi kan. Vi skal bare have en bil, der kan slutte et og to, og vi har grund til at tro, at vi kan når dertil. Men oddsene er imod os, siger Toto Wolff.

Lave forventninger

Lewis Hamilton ser lidt mere kortsigtet på det. Hans fokus er først og fremmest på sæsonens første grandprix-sejr.

- Det er et godt tegn, og vi er på vej i den rigtige retning, hvilket giver mig håb om, at vi på et tidspunkt kæmper med om en sejr, siger han.

Mercedes' helt store hæmsko denne sæson har været bilernes problemer med 'porpoising,' der har betydet, at bilen hopper på langsiden, fordi luften under bilen bliver fanget.

Men op til grandprixet i Spanien har det tyske team lavede ændringer, der tydeligvis har virket, selvom Toto Wolff ikke vil gå ind i detaljerne af modifikationerne.

Hamiltons sølvpil under løbet på Circuit de Barcelona-Catalunya. Foto: Tariq Mikkel Khan

Næste løb er i Monaco, hvor Mercedes historisk set har haft det svært. Det har da også fået teamchefen til at skrue ned for forventningerne.

- Mine forventninger til Monaco er lavere, end de har været på nogen anden bane. Jeg kan ikke videnskabeligt forklare hvorfor, men ikke desto mindre vil vi tage noget lærdom med derfra, siger Wolff.

Det er også i Monaco, at der er deadline for Hamilton fra FIA til at fjerne alle smykker og piercinger inden løbsstart. Den bizarre sag kan du læse mere om her.

