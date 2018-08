Mercedes foran stor beslutning: - Jeg hader det

Valtteri Bottas risikerer en støtterolle resten af sæsonen, fordi Lewis Hamiltons afstand til Sebastian Vettel er for spinkel

17 point adskiller Lewis Hamilton og Sebastian Vettel i kampen om Formel 1-verdensmesterskabet, og det er ikke alverden forud for sæsonens sidste otte grand prixer.

Derfor overvejer Mercedes, om man skal satse hele butikken på Hamilton og dermed lade holdets anden kører, Valtteri Bottas, indtage en sekundær rolle i resten af sæsonen.

- Jeg hader at gøre det. Det er fuldkommen i strid med mit instinkt, siger Mercedes' teamchef, Toto Wolff, ifølge Motorsport.com.

- Vi prøver at være meget neutrale over for begge kørere, og vi har ikke gjort det endnu og ikke diskuteret det.

Diskussionen vil dog efter alt at dømme komme op efter weekendens grand prix på Monza i Italien.

- Lad os se, hvordan Monza forløber, og så vil vi tage spørgsmålet op om, hvorvidt vi er nødt til at lægge al kraft bag én kører. Vi skylder det til de to mænd (Hamilton og Bottas, red.) og til Formel 1, så vi ikke forstyrrer løbet, forklarer han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Der kan vente en alvorlig samtale mellem Valtteri Bottas og Toto Wolff, hvis Mercedes-chefen må satse alt på Lewis Hamilton. Foto: All Over Press

Overvejelserne skyldes den tætte topstrid, hvor Toto Wolff bestemt ikke føler sig sikker på, at Lewis Hamilton uden problemer genvinder det verdensmesterskab, han har vundet tre gange de seneste fire sæsoner.

Særligt fordi det ikke er alle af de sidste otte løb, der passer bedst til Mercedes.

- Jeg er ikke selvsikker i forhold til, at vi har vil have margin nok. Der vil være nogle baner, der passer til os eller som burde passe os bedre. Og så vil der være nogle baner, hvor vi helt sikkert kun vil være udfordrer - som Singapore og måske Mexico. Det er et faktum.

- Hvorom alting er, så er der otte løb tilbage. Der er mange point at køre om, og nu er det tid til at være bedre end de andre og besvare nogle spørgsmål, siger Toto Wolff.

Der er fortsat 200 point at køre om, så det er ikke helt uden grund, at Toto Wolff anser det 17 point store forspring som værende en utilstrækkelig buffer. Valtteri Bottas er i øjeblikket nummer fire i den samlede stilling - 87 point efter team-kammeraten, Lewis Hamilton.

Inden Hamilton overtog tronen, vandt Sebastian Vettel verdensmesterskabet fire gange på stribe for Red Bull, mens Nico Rosberg brød de to køreres dominans i 2016 i sin Mercedes.

Sebastian Vettel hentede syv point på Lewis Hamilton i det samlede regnskab med sin sejr i Belgien. Foto: All Over Press

Se også: Erkender heldigt Haas-overtag: - Som en isterning i solen

International anerkendelse til Kevin: 'Bedste sæson til dato'