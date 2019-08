Mercedes har bestemt sig: Han får det andet sæde

Lewis Hamilton stormer mod endnu en VM-titel i Formel 1, og han ligger langt foran sin team-kollega Valtteri Bottas.

Det har fået spekulationer om en udskiftning af finnen til at florere, men nu bekræfter Mercedes, at Hamiltons makker i næste sæson også bliver finske Bottas.

- Jeg er meget glad og stolt over at være en del af teamet for en fjerde sæson, og jeg ønsker at takke et hvert medlem af Mercedes-familien og ledelsen for deres tillid og tro på mig, siger 30-årige Bottas i en pressemeddelelse fra teamet.

- Mit overordnede mål er at blive Formel 1-verdensmester, siger Bottas.

- Jeg tror på det og ud fra min erfaring med teamet, så er Mercedes den bedste mulighed for mig i forhold til at opnå det i 2020, siger Bottas.

- Vi har ni løb tilbage denne sæson, og jeg vil forbedre mig i hver eneste af dem. Nu er alle mine tanker på at levere en stærk indsats i Spa denne weekend, siger Bottas.

Foto: Jan Sommer/Polfoto

Bottas ligger i øjeblikket nummer to i VM-stillingen med 188 point. Det er syv flere end Max Verstappen på tredjepladsen, men hele 62 point efter sin førende team-kollega Lewis Hamilton.

Mercedes fører også VM-stillingen hos konstruktørerne med 438 point, hvilket er hele 150 point foran nummer to Ferrari.

Bottas kom til Mercedes før 2017-sæsonen, hvor han afløste daværende verdensmester Nico Rosberg. I sin første sæson for feltets største team blev det en tredjeplads, sidste år blev det en skuffende femteplads, mens han altså nu ligger nummer to.

Inden Mercedes kørte Bottas fire sæsoner for Williams uden sejre. For Mercedes er det foreløbig blevet til fem grandprix-sejre - to af dem i denne sæson.

Bekræftelsen af Bottas betyder, at Mercedes-testkører Esteban Ocon må kigge efter et andet team, hvis han som lovet skal køre fast i Formel 1 i næste sæson.

