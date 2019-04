Mercedes måber: Kæmpe Ferrari-fordel

Ferrari-motoren har en kæmpe fordel i den nye F1-sæson.

Hvis man tror på vurderingen fra rivalen Mercedes.

- Farten i lige linje var ufattelig. Den motorkraft, de har vist, bliver ikke matchet af nogen. Jeg skulle mene, at der under kvalifikationen var en fordel på et halvt sekund alene på langsiderne. Det er virkelig svært at konkurrere mod. Efter min mening skal vi til at vænne os til dette niveau og regne Melbourne (hvor Ferrari var helt væk fra brættet, red.) som en undtagelse, siger Mercedes-teamchef Toto Wolff ifølge formula1.com.

Ingen af kundeholdene var dog suveræne på langsiderne under grandprixet i Bahrain - faktisk var Haas decideret langsomme - hvilket taler imod, at virkeligheden er så sort-hvid, som Mercedes-analysen hævder.

- Der er en forskel. Ferrarien er meget hurtig, og mange siger, at det er motoren. Jeg tror, det er en kombination, for det handler også om bilens vindmodstand (drag). Der er forskellige måder at undgå drag, og Ferrari gør det godt, hvad det angår, siger Haas-teamchef Günther Steiner i Kina.

Mercedes frygter, hvor hurtige Ferrari vil være på 1200 meter lange langside på Shanghai International Circuit. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

Ifølge Toto Wolff betyder vindmodstanden maksimalt en tiendedel af forskellen mellem de to teams.

Vrøvl, mener Ferrari-boss Mattia Binotto.

- Jeg kiggede på Mercedes' bagvinge. De kørte i Bahrain med meget mere downforce end os, forklarer Binotto ifølge Auto-Motor-und-Sport.

Også Haas kørte med (for) meget downforce sidste løb og en forkert bagvinge, hvilket kostede på omgangstiderne i løbet. Ferrari-chefens argument stemmer godt overens med en analyse foretaget af Sky F1's ekspert Karun Chandhok.

Han sammenligner onboard-billeder fra Lewis Hamilton og Charles Leclercs kvalifikationsomgange. Her ser man, hvordan Ferrarien trækker fra på langsiderne, men til gengæld straks taber tid i svingene. Hvilket indikerer, at man har ofret greb i svingene til fordel farten i lige linje.

Både Mercedes og Red Bull spekulerer i, at Ferrari benytter en anden type brændstof end kundeholdene. Som ifølge Red Bull-teamchef Christian Horner lugter af grapefrugt ...

Sebastian Vettel har en fordel med sin Ferrari-motor, mener Lewis Hamilton og Mercedes. Foto: Wang Zhao/Ritzau Scanpix

Hos Haas benytter man en anden variant Shell-benzin end Ferrari, bekræfter teamchef Günther Steiner. Reglerne dikterer dog, at de har ret til at benytte præcist den samme som motorleverandøren.

Selv om Mercedes har vundet årets to første løb var Charles Leclerc klart hurtigst i Bahrain, lige indtil monegaskeren mistede motorkraft grundet en mindre kortslutning i det elektriske system. Hvilket har afstedkommet grundige tjek af Ferrari-motorerne for at undgå gentagelser - også hos Haas.

