Mercedes overrasker: Afslører fikst trick

Mercedes går i sort for at spare vægt til 2023-sæsonen

Formel 1 er en sport, hvor selv de mindste detaljer gør en forskel.

Det blev understreget af Mercedes, da sidste års VM-treere onsdag som det næstsidste team lancerede sin 2023-bil.

Teamet går tilbage til sort, men denne gang har det intet at gøre med at støtte forskellighed eller en anden politisk dagsorden.

Helt enkelt handler det om at spare vægt.

Ved sæsonstarten starten for et år siden var ni ud af ti teams over minimumsvægten på 798 kg.

For at gøre bilen lettere lod Mercedes sig inspirere af sin egen historie. Tilbage i 1930’erne skrællede Mercedes den traditionelle tyske hvide farve af bilerne for at spare vægt, så den metalliske farve stod frem.

Sølvpilene var født.

Annonce:

- Vi var overvægtige i fjor. I år har vi prøvet at regne ud, hvordan vi kan fjerne et hvert gram. Så historien gentager sig. Bilen har nogle rå karbondele, mens andre er malet matsort, siger teamchef Toto Wolff.

Som det eneste team fortsætter Mercedes umiddelbart med sit 'zero sidepod'-koncept. Foto: Finn Pomeroy/Mercedes-Benz AG

Flere teams har i år benyttet dette trick. For eksempel har har både Alfa Romeo og Haas skiftet hvid lak ud med sort karbon.

Ifølge Alfa Romeo vejer lakken på en F1-bil cirka seks kilo. Som tommelfingerregel er ti kilo lig 0,3 sekunder på en standardomgang. Kan man skrælle blot tre kilo lak af, har man med et snuptag gjort bilen en tiendedel af sekund hurtigere.

Otte gange i seneste sæson var der under 0,1 sekund fra pole-position til nummer to … Selv om det ikke lyder af meget, gør det en forskel.

Præsentationen viste også, at Mercedes holder fast i sit eget koncept med meget smalle sidekasser, om end bilen i fjor var en kæmpe skuffelse.

Ferrari lancerede sin bil tirsdag, og italienerne holder ligeledes fast i deres koncept med meget brede sidekasser. En filosofi, som blandt andre Haas følger.

Ferrari præsenterede tirsdag en bil, der var en tydelig videreudvikling af sidste års model. Forreste hjulophæng var redesignet, og så er der arbejdet med motorens driftsikkerhed. Foto: Scuderia Ferrari

Annonce:

Flest biler har kopieret elementer fra sidste års mestre, Red Bull, der har et tredje koncept med deres sidekasser.

Så det bliver ikke i 2023, at alle racerne ligner hinanden.

Torsdag lancerer Alpine sin bil som det sidste team.

Årets ene vintertest afvikles 23.-25. februar i Bahrain.

SE OGSÅ: Nyt i F1: 11 ting, du skal vide