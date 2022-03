Mercedes-stjerne nede: Folk vil blive overraskede

Ved ankomsten til Bahrain vogn chokerede Mercedes ved at medbringe en markant anderledes bil til anden test. Hele filosofien var ændret med nærmest ikke-eksisterende sidekasser (sidepods).

Frygten fra rivalerne var, at tyskerne havde fundet noget rigtigt smart i de nye regler.

Konceptet har potentiale, siger Lewis Hamilton, men den syv-dobbelte verdensmester fastholder efter tre dages test, at hvis sæsonen begyndte i morgen, ville Mercedes hverken være i spil til pole-position eller sejr.

- Jeg er ret sikker på, at alle kan regne ud, at vi ikke er hurtigst. Ferrari ser bedst ud og så nok Red Bull og derefter måske os eller McLaren. Lige nu er vi ikke i top, sagde Lewis Hamilton halvvejs gennem sidste testdag.

- Lige i øjeblikket tror jeg ikke, at vi kan køre med om sejre. Der er potentiale i bilen til at nå det, men vi er nødt til at lære at trække det ud af den og fikse nogle af vores problemer, og det er, hvad vi arbejder på.

Mercedes-raceren ser meget anderledes ud i siderne, men kan tilsyneladende ikke få den til at fungere optimalt. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Blandt topholdene har Mercedes haft de største problemer med såkaldt ‘porpoising’, hvor bilen hopper ned ad langsiden på grund af aerodynamikken under den.

- Vi har visse udfordringer. I næste uge vil vi bedre kunne vise vores reelle fart. Folk vil blive overraskede. De tror, at vi taler os ned, men det er anderledes i år.

I 2019 benyttede Mercedes også to forskellige biler under test, så langsomme ud, men var suveræne fra sæsonstart. Sidste år så de langsomme ud under test og slog alligevel Red Bull i første løb.

Lewis Hamilton insisterer på, at det er anderledes nu.

- Vi har langt større udfordringer denne gang, og de kan ikke fikses på en uge. Det kommer til at tage længere tid. Men jeg får at vide, at vi har en betydelig mængde fart at finde.

Ferrari ser stadig sig selv som tredjehurtigst bag Mercedes og Red Bull, konstaterer teamchef Mattia Binotto. Og Carlos Sainz giver heller ikke meget for Mercedes-kørernes udtalelser.

- Jeg synes, det er typisk Mercedes. De hyper andre, og når vi ankommer til første løb, så knuser de al modstand, siger Ferraris spanier.

- Hvis det var første år, at de gjorde sådan, ville jeg måske tro på dem. Men nu har de gjort de i fem-seks år, og knuser os stadig i første løb. Som I kan forestille jer, så tror jeg ikke meget på det.

- Vi kan se på GPS, hvad de gør, selv jeg ikke vil sige hvad, siger Sainz.

Red Bull og Max Verstappen var hurtigst under test. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Ifølge den tekniske skarpe journalist Mark Hughes antyder spanieren, at Mercedes skjuler sin styrke ved ikke at udnytte hybridsystemet fuld ud.

Hurtigst under test var Red Bull, som medbragte endnu en større opgradering til sidste dag, og den så ud til at virke helt efter hensigten.

