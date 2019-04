Mercedes-sviner koster Kevin: - Sådan nogle pikspillere!

Farten på den enkelte omgang fejlede ingenting i Haas-raceren, da det blev alvor til tidtagningen før Kinas Grand Prix, men hverken Haas eller Red Bull nåede at få sat en tid til allersidst.

Valtteri Bottas scorede pole-position foran sin teamkammerat Lewis Hamilton med en flot omgang, men det var deres og Mercedes-pitvæggens skyld, at fire rivaler ikke fik chancen for at vise, hvad de kunne.

- Luk ikke folk forbi, lød ordren fra Mercedes-pitvæggen, som de ti deltagere i Q3 gjorde sig klar til sidste forsøg.

Men Hamilton og Bottas kørte så langsomt på deres udomgang, at de bagerste i køen kom i tidsnød. De uskrevne regler siger, at man ikke overhaler før disse kvalifikationsforsøg, hvor alle prøver at skabe afstand for gennemføre en omgang i ren luft.

- Fucking helvede, lød Kevin Magnussens frustrerede umiddelbare kommentar.

- Du tager pis på mig, rasede Romain Grosjean over sin radio.

Max Verstappen var svært frustreret over Mercedes' opførsel. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

Hos Red Bull var Max Verstappen edderspændt tosset på sine kollegaer. Mercedes startede kødannelsen, Ferraris Sebastian Vettel kom ud af pitten foran Kevin Magnussen og overhalede mod slutningen begge Renault og den hollandske Red Bull-stjerne. Som Verstappen prøver at skabe afstand til Vettel, overhaler begge Renaulter lige inden det sidste sving.

- Jeg er færdig, ikke? Helt ærligt, de er sådan nogle fucking pikspillere. Alle kører på række, og de fucker det op. Man prøver at være flink, og de ødelægger det, tordnede hollænderen over radioen.

Han måtte nøjes med en femteplads foran teamkammeraten Pierre Gasly, der endelig nåede Q3.

Til hollandsk Ziggo Sport uddybede han, hvordan kollegaerne havde brudt de uskrevne regler:

- Men whatever. Fra nu af i kvalifikation fucker jeg også dem op!

Begge Renault kørte sig i top ti for første gang i år og fik sat en tid. Faktisk var Daniel Ricciardo marginaler fra at slå Gasly - kun 28 tusindedele adskilte dem.

Mens Kevin Magnussen starter nier og Romain Grosjean tier uden at have sat en tid til sidst. Den indbyrdes rækkefølge afgøres derfor af tiden fra Q2, hvor danskeren var seks tusindedele bedre.

Haas-duoen havde kun et sæt nye dæk med til Q3, så de valgte ikke at sætte en tid på et brugt sæt først. I praksis gør det heller ingen forskel, da de aldrig på brugte dæk ville kunne slå Renaults tider på frisk gummi.

Så sent som i Bahrain, så man hvad der sker, når de uskrevne regler om rækkefølgen bliver brudt. Her overhalede Sebastian Vettel køen, så Romain Grosjean kom i vejen for Lando Norris, hvilket endte med at koste franskmanden tre pladsers straf. Hvis man tænker tilbage på sidste år, var der også kaos, da Kevin Magnussen startede sin omgang med at overhale Fernando Alonso på Monza. Spanieren var IKKE tilfreds med, at rækkefølgen blev brudt ...

Valtteri Bottas fører VM-stillingen og starter Kinas Grand Prix på pole. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Nattens tredje træning sluttede med et brag, da Toro Rossos rookie Alexander Albon efter en ellers imponerende start på F1-karrieren mistede herredømmet over raceren på vej ud af sidste sving og smadrede den.

Hvis nogen husker Antonio Giovinazzis to uheld for Sauber i 2017, var de meget lig hinanden. Alexander Albon var okay og fit for fight igen, men det blev hans Toro Rosso ikke til tidtagningen, så han starter løbet bagerst.

Problemerne fortsatte også for Alfa Romeo og Antonio Giovinazzi.

Store dele af fredagen blev afskrevet på grund af problemer med installationen af Ferrari-motoren. De fortsatte, og italieneren fik slet ikke sat en tid. Teamkammerat Kimi Räikkönen havde heller ikke nogen stor lørdag og starter løbet som 13'er.

Det blev også hverdag for McLaren efter racere i top ti til de første to løb. Carlos Sainz og Lando Norris starter 14 og 15.

For tredje løb i træk var blev de to Williams-kørere samt Racing Points Lance Stroll knockoutet i første runde.

Sådan sluttede Alexander Albons lørdag - allerede under træning. Foto: STR/Ritzau Scanpix

