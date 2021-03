Mercedes truet: Perfekt start

SAKHIR (Ekstra Bladet): Katten er endelig ude af sækken, og den har gode nyheder med, hvis man ønsker sig noget spænding og udfordring til Mercedes i Formel 1.

Max Verstappen fik den perfekte start på 2021-sæsonen med pole-position til Bahrains Grand Prix.

Vintertest og indledende træninger talte sandt. Selv om bilerne i store træk er videreført fra sidste år, har de aerodynamiske ændringer gavnet Red Bull og skadet Mercedes.

Hollænderen distancerede Mercedes-duoen med et halvt sekund. Samtidig er midterfeltet rykket tættere på med Ferrari, Alpha Tauri og McLaren i den sjove ende.

Problemet for Red Bull i løbet kan blive, at teamkammeraten Sergio Pérez er ude af spillet. Mexicaneren nåede slet ikke top ti.

Han var tættere på Verstappen end sine forgængere undervejs, men fik sin tid slettet, fordi han var ude for banen. Teamet valgte så at gamble og sende ham ud med et medium-dæk igen, men feltet var for tæt til, at han nåede kvalifikationsfinalen.

Den anden helt store overraskelse i kvalifikationen var Alpha Tauri, som har masser at skyde med i Bahrain. Begge kørere holdt sig til det lidt langsommere medium-dæk i Q2, og selv om det glippede for debutanten Yuki Tsunoda, så gik Pierre Gasly videre med det optimale gummi til løbet.

Franskmanden kvalificerede sig femmer bag en Charles Leclerc’ Ferrari, og det var endda med et skidt sidste forsøg. Efter første forsøg i Q3 var han helt oppe som treer.

Advaret mod teamrivalen

Tætteste F1-felt i årevis

Nikita Mazepin gjorde sig uheldigt bemærket i sin første kvalifikation for Haas. Russeren forbrød sig mod de uskrevne regler og overhalede køen for at starte sin sidste omgang.

For at gøre ondt værre levede han op til sit nye øgenavn - Mazespin - hvilket fremprovokerede gult flag og ødelagde andres omgange deriblandt Sebastian Vettel, som blev elimineret i Q1 i sin debut for Aston Martin.

Dommerne så situationen igennem, men fandt intet, der betød straf for at ignorere de gule flag.

Hvad lærte vi?

Kevin Magnussen skal nyde sin tid i USA og glæde sig over ikke at køre rundt i VF-21’eren. Haas-raceren var klart langsomt under tidtagning, og duoen starter i sidste række med et halvt sekund op til nærmeste rival.

Fernando Alonso har ikke glemt, hvordan man får det optimale ud af en F1-racer. Trods udfordringer med Alpine-raceren - teamkammeraten Esteban Ocon røg ud i Q1 - kvalificerede spanieren sig som nier. Sebastian Vettel derimod går en lang sæson i møde, ser det ud til. Aston Martin var en af tidtagningens skuffelser.

Alfa Romeo er et af de mest forbedrede teams. Sidste år var de håbløst bagud sammen med Haas og Williams, men lader til at have indhentet bunden af midterfeltet.

Alpha Tauri er premierens overraskelse godt hjulpet af det tekniske samarbejde med Red Bull og en forbedret Honda-motor. Ganske vist starter debutanten Yuki Tsunoda kun 13’er. Men at man i Q2 kører alle forsøg i begge biler på medium vidner om selvtillid.

Ferrari er tilbage - sådan da. Italienerne kommer ikke til at køre med om sejrene, men bør kunne score podier. De ligner et team i toppen af midterfeltet. Samtidigt imponerede Carlos Sainz ved stort set af matche højt agtede Charles Leclerc fra start.

