- Mere trygge end før

I særligt de tyske medier behandles Mick Schumachers exit fra Haas-teamet stadig med jævne mellemrum.

Med afløseren Nico Hülkenbergs solide start er objektiv, velfunderet kritik af udskiftningen imidlertid ikkeeksisterende.

Man undgår nu at bruge Schumachers navn på teamet - ingen grund til at pege fingre, og det er et overstået kapitel. Men internt hersker ingen tvivl om, at den nuværende kørersammensætning er stærkere.

Det kommer den danske Haas-kører også selv ind på i årets anden afsnit af Viaplays ‘Debrief med Kevin Magnussen’, som har premiere 16. juni.

- Der er en rigtig fin ro i teamet. En god tiltro til, at den retning, vi peger teamet i, er den rigtige. Jeg kan mærke, at alle ingeniører og designere er noget mere trygge, end de har været før, siger Magnussen.

Annonce:

Stor respekt

- Det er, fordi Nico og jeg har rigtig meget erfaring. Han har 10-11 sæsoner og en rigtig god viden om det tekniske på bilen. Et rigtigt godt kendskab til, hvad der er støj, og hvad der ikke er. Den ro og tiltro er rigtig fin.

Professionelt har Haas-duoen et fint, modent og professionelt samarbejde, hvilket Nico Hülkenberg også har understreget over for Ekstra Bladet.

Ingen af dem er primadonnaer.

- Mellem Nico og jeg er der en rigtig fin respekt og en voksen tilgang til tingene. Der er ikke så meget ego, som kommer i vejen. Det er i hvert fald noget, jeg er kommet fra, og som måske ligger lidt mere til unge kørere, siger Kevin Magnussen.

God stemning mellem to tidligere teamkammerater før Spaniens Grand Prix. Foto: Tariq Mikkel Khan

Afsnittet er produceret på bagkant af to ringe racerløb for Haas - i Monaco og Barcelona - forstærket af, hvor tæt holdene er matchede i denne sæson.

Dårligere stillet

Som teamchef Günther Steiner forklarede efter weekenden i Spanien, ved Haas ikke helt, hvorfor VF-23’eren på nogle baner opfører sig uforudsigeligt, når den rammer trafik.

Kevin Magnussen erkender, at teamet generelt er lidt dårligere stillet på dækslid end flere af de tætteste rivaler.

Annonce:

Men det bliver også gentaget, at situationen ikke er så slem, som den var i 2019, hvor Haas-raceren om søndagen næsten var værdiløs.

Kevin Magnussen skal tage sig sammen, hvis han skal beholde sædet i Haas-raceren næste år Hjelmen skal spændes ...

Banelayout og overfladens beskaffenhed afgør i denne sæson styrken hos en flertallet af teams.

I afsnittet vendes også blandt andet fjerdepladsen i kvalifikationen til Miamis Grand Prix, månedens overhaling i maj og tankerne bag det vilde sats med strategien i Monaco.

Som det har været siden første sæson af programserien, er Kevin Magnussen rimelig åben og reflekterende i dette format rettet mod F1-entusiasten, som vil føle sig godt underholdt og oplyst efter en lille time i selskab med den danske Haas-kører, Nicolas Kiesa og Peter Palshøj.

Nico Hülkenberg har mange af de samme overvejelser. Her kan du læse de to dele af Ekstra Bladets eksklusive interview med tyskeren:

Er det et trick-spørgsmål?

Hülkenberg: - Kevin er ret ligetil